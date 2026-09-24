In Kasachstan ist der 25. September 2026 zum landesweiten Trauertag erklärt worden. Präsident Kassym-Schomart Tokajew unterzeichnete am 24. September eine entsprechende Anordnung.

Anlass ist der Tod von Militärangehörigen bei einem Vorfall während einer Übung in der Region Mangystau. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gerieten am 24. September am Kaspischen Meer 19 Militärangehörige infolge einer plötzlichen Verschlechterung der Wetterbedingungen und starken Windes ins Meer. Neun von ihnen kamen ums Leben, drei konnten gerettet werden. Die Suche nach weiteren Betroffenen wurde eingeleitet.

Tokajew sprach den Familien und Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus und ordnete Maßnahmen zur Aufklärung der Umstände des Unglücks sowie zur Unterstützung der Familien an. Eine Regierungskommission wurde eingerichtet, die die Ursachen des Vorfalls untersucht.

Die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung spricht den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Unser Mitgefühl gilt auch allen Menschen, die von dieser Tragödie betroffen sind.