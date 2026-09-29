Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew ist auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem offiziellen Besuch in Deutschland eingetroffen.

In Berlin stehen Gespräche mit Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Programm. Im Mittelpunkt soll die Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen Kasachstan und Deutschland stehen.

Anschließend reist Tokajew nach München. Dort sind Treffen mit Vertretern führender deutscher Unternehmen und Finanzinstitute sowie mit Hochschulrektoren und Leitern wissenschaftlicher Einrichtungen geplant.

Zudem nimmt der kasachische Präsident an einem Wirtschaftsforum in Berlin und einem Technologieforum in München teil.