Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum man in Schatzlar – wie auch in vielen anderen tschechischen Städten – so viele deutsche Gräber findet?

Diese Frage ist eng mit der Geschichte der Stadt und den tiefgreifenden Veränderungen verbunden, die sich hier im 20. Jahrhundert ereignet haben.

Gründung der Stadt und die deutsche Bevölkerung

Hinter der Dreifaltigkeitskirche in Schatzlar liegt ein länglich angelegter Friedhof mit unregelmäßiger Form. Solche Strukturen sind typisch für europäische Kirchhöfe und entstehen häufig durch wiederholte Erweiterungen im Laufe der Jahrhunderte – abhängig vom Platzangebot und dem Wachstum der Stadt Schatzlar wurde im 13. Jahrhundert gegründet und 1334 erstmals urkundlich erwähnt. Von Beginn an war die Stadt in einem deutschsprachigen Umfeld angesiedelt. Im Jahr 1677 errichteten die Jesuiten an der Stelle der alten Holzkirche die heutige steinerne Dreifaltigkeitskirche – und rund um diese Kirche entstand der Friedhof.

Bis ins 20. Jahrhundert stellte die deutsche Bevölkerung die Mehrheit. Einer der Einheimischen sagte sogar: „Schatzlar war das zweite Berlin.“ Die Stadt florierte: Bergbau, Handwerk und Fabriken entwickelten sich. Deutsche und Tschechen lebten Seite an Seite und prägten gemeinsam die Geschichte und Kultur der Stadt. Im Mittelalter galt der Bereich um eine Kirche als geweihter Boden. Bestattungen in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses galten als besonders gesegnet und boten spirituellen Schutz.

Solche Friedhöfe wurden „Kirchhöfe“ genannt. Die Gräber lagen direkt an der Kirche, um Beerdigungen zu erleichtern und den Verstorbenen die Nähe zur Kirche zu sichern – gewissermaßen als Schutzraum für die Seele.

Die Vertreibung der Deutschen und ihre Folgen für den Friedhof

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 1945 im Rahmen der Beneš-Dekrete fast alle Deutschen aus dem Sudetenland, einschließlich Schatzlar, nach Deutschland oder Österreich vertrieben. Sie mussten ihre Häuser und auch die Gräber ihrer Angehörigen zurücklassen. Viele dieser Gräber blieben seitdem ungepflegt. Oft gab es niemanden mehr, der die Grabmiete bezahlte. Die Grabsteine verfielen nach und nach.

Mit der Zeit wurden manche Grabstellen von tschechischen Familien übernommen, die sich nach dem Krieg in der Stadt niederließen. In Tschechien werden Grabstellen in der Regel für 10 bis 20 Jahre gepachtet. Wird die Pacht nicht verlängert, wird das Grab geöffnet. Die Gebeine werden entweder in ein Ossarium (Beinhaus) überführt oder tiefer in derselben Grabstelle beigesetzt. Darüber wird ein neuer Verstorbener begraben, und die alten Inschriften werden entfernt oder durch neue ersetzt. Deshalb ruhen unter vielen heutigen tschechischen Gräbern häufig die Überreste deutscher Verstorbener, deren Nachkommen nach dem Krieg vertrieben wurden.

In jeder Kirche wird ein Bestattungsbuch geführt, in dem die Namen und genauen Standorte der alten Gräber verzeichnet sind – jeder kann dort Informationen über seine Vorfahren nachschlagen.

Der Friedhof als Spiegel des 20. Jahrhunderts

Die Geschichte des Friedhofs ist eng mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden – und man sieht das bei jedem Schritt und Tritt.

Viele Grabsteine sind mit Figuren, alten deutschen Inschriften oder frischen Blumen geschmückt. Es gibt alte deutsche Gräber aus dem 19. Jahrhundert mit typischen Symbolen ebenso wie moderne tschechische Grabstätten mit gepflegten Denkmälern.

Sogar ein Massengrab sowjetischer Soldaten befindet sich hier – sie fielen 1945 bei der Befreiung der Stadt.

Der Friedhof in Schatzlar ist mehr als nur ein Ort der Trauer – er ist ein stilles Zeugnis der wechselvollen Geschichte der Stadt.

Er bildet eine „historische Schicht“, die den Wandel der Epochen, Kulturen und Bevölkerungen widerspiegelt – vom deutschen Schatzlar bis zum heutigen tschechischen Žacléř.

Er erinnert uns daran, dass jedes Grab nicht nur das Andenken an einen Menschen bewahrt, sondern auch ein Teil der Geschichte einer ganzen Region ist.

Veronika Librikht