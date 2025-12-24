Liebe Leserinnen und Leser,

das Weihnachtsfest lädt uns ein, innezuhalten, zurückzublicken und mit Zuversicht nach vorn zu schauen. In einer Zeit, die viele von uns vor neue Herausforderungen stellt, sind Zusammenhalt, Vertrauen und der offene Austausch wichtiger denn je.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse, Ihre Treue und Ihr Engagement. Mögen die kommenden Feiertage Ihnen Momente der Ruhe schenken, Zeit für Familie und Freunde und Raum für das, was wirklich zählt.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten.

Ihr Redaktionsteam der Deutschen Allgemeinen Zeitung