Liebe Leserinnen und Leser,

zum Beginn des neuen Jahres danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Verbundenheit. Ein neues Jahr bedeutet Aufbruch, neue Perspektiven und die Chance, gemeinsam weiterzudenken und miteinander im Gespräch zu bleiben.

Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr Gesundheit, Zuversicht und Mut für neue Wege. Möge 2026 Ihnen persönliche Erfolge bringen, bereichernde Begegnungen und viele Gründe, optimistisch nach vorn zu blicken.

Wir freuen uns, Sie auch im neuen Jahr als aufmerksame und engagierte Leserschaft begleiten zu dürfen.

Alles Gute für das neue Jahr!

Ihr Redaktionsteam der Deutschen Allgemeinen Zeitung