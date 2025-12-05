Wer im IT Sektor unterwegs ist, der sollte es nicht versäumen, einen Blick nach Usbekistan in Zentralasien zu werfen. Seit 2020 erlebt der IT Sektor ein Wachstum von durchschnittlich 42% pro Jahr. Auch die Wirtschaft in Usbekistan, die eine Wachstumsrate von 6 % per anno aufweist, ist auf der Überholspur.

Dies hat zwei Gründe. Zum einen, weil die usbekische Regierung staatliche Fördermaßnahmen eingeleitet hat. Zum anderen, weil neben der Gründung eines IT-Parks in der Hauptstadt Taschkent, der über die notwendige moderne Infrastruktur verfügt, auch steuerliche Anreize und Zollfreiheit für technische Ausrüstung geschaffen wurden, was außerdem auch durch ein vereinfachtes Registrierungsverfahren begleitet wurde.

Ausländische IT-Fachkräfte profitieren zusätzlich von speziellen, stark vereinfachten Visa-Regelungen. Weitere Anreize werden Unternehmen geboten, die außerhalb von Taschkent in eine der 14 regionalen Niederlassungen des Parks investieren.

Die Zahl der ansässigen Unternehmen im IT-Park ist von 369 im Jahr 2019 auf über 3.000 im November 2025 gestiegen. Die Anzahl ausländischer Investoren ist von null im Jahr 2021 auf 778 im Juli 2025 angewachsen. Dies unterstreicht die Wirksamkeit der Regierungsinitiative zur Anziehung ausländischen Direktinvestitionen.

Der IT-Sektor umfasst folgende Tätigkeiten: Computerprogrammierung und Beratung, Fertigung von Computern, Informationsdienstleistungen und Medienproduktdienste. Die umfassende wirtschaftliche Transformation Usbekistans führt zu einer steigenden Nachfrage nach IT-Dienstleistungen. In erster Linie hat sich der usbekische IT-Sektor auf die Bereiche Programmierung und Beratung konzentriert.

Die Beschäftigung hat sich positiv entwickelt, ebenso wie die Löhne, die dreimal so hoch sind wie der nationale Durchschnitt. Die USA und Großbritannien entwickelten sich zu wichtigen Zielmärkten. Das Ziel ist es, mit IT-Exporten bis 2030 ein jährliches Volumen von 5 Mrd. USD zu erreichen, während dieser in 2023 noch bei 447 Mio. USD lag. Dieses Ziel ist ambitioniert aber realistisch.

Startup-Ökosystem

Die Anzahl der aktiven Startups in der IT-Park-Datenbank liegt bei über 260, mit insgesamt 17,9 Mio. USD an Investitionen, die 2024 gesammelt wurden. Der IT-Park arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen, um die Schaffung eines Ökosystems der Innovationen voranzutreiben. So schloss sich der IT-Park in Taschkent mit dem „Astana Hub“ in Kasachstan zusammen, um gemeinsam mit diesem die „Central Asian Innovation Hubs“ zu bilden. Dies ist eine Allianz, die darauf abzielt, das Startup-Ökosystem und das Potenzial der Region auf globaler Ebene zu erweitern.

Durch die Partnerschaft mit dem globalen Accelerator „Plug and Play“ verbindet der IT-Park seine Startups direkt mit internationalen Investoren, Unternehmenspartnern und globalen Marktchancen.

Mehr als 30 Startups wurden auf großen internationalen Konferenzen unter einer einheitlichen Marke vorgestellt, darunter WebSummit Lisbon, INMerge und TechCrunch. Der IT-Park Usbekistan nimmt zudem an wichtigen internationalen Technologie-, Innovations- und Startup-Ökosystem-Events teil.

Um das hochgesteckte Ziel der usbekischen Regierung mit der „Digital Vision 2030“ für den IT Sektor zu erreichen, bedarf es weiterer großer Anstrengungen. Dazu gehört die Versorgung mit qualifizierten IT-Fachkräften. Die aktuelle Nachfrage nach IT-Fachkräften wird durch das wachsende Interesse der Studierenden an IT-Studiengängen gedeckt. Die Zahl der Absolventen ist von 2.600 im Jahr 2017 auf 11.400 im Jahr 2023 gestiegen. Zu den weiteren Herausforderungen zählen aber auch diverse regulatorische Anforderungen.

Laut Prognosen wird für die kommenden Jahre ein anhaltendes Wachstum des IT Sektors in Usbekistan erwartet. Usbekistan hat das Ziel, sich global als die führende IT-Drehscheibe in Zentralasien zu etablieren.

Christian Grosse