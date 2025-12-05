Für Kasachstaner war das Jahr 2025 eine Zeit, in der sie ihren gewohnten Lebensstil neu überdenken mussten. Familien, die große Feiern, aufwendige Hochzeiten, regelmäßige Restaurantbesuche und spontane Ausgaben gewohnt waren, sehen sich nun einer neuen Realität gegenüber: Jede Anschaffung, jede Dienstleistung ist teurer geworden, und die kommende Erhöhung der Mehrwertsteuer von 12% auf 16% macht es notwendig, die Gewohnheiten anzupassen.

Bis vor Kurzem dachte eine durchschnittliche kasachstanische Familie kaum über Geld nach. Feiertage, Jubiläen, Hochzeiten und selbst gewöhnliche Wochenenden waren mit hohen Ausgaben verbunden. Stadtbewohner planten Freizeit und Urlaub, ohne sonderlich auf den Geldbeutel zu achten: Cafés, Restaurants, Reisen, Geschenke – all das galt als selbstverständlicher Teil des Lebens.

Lebensmitteleinkäufe erfolgten oft nach Stimmung: frisches Obst, hochwertige Fleischdelikatessen, Süßigkeiten, selbst wenn ein Teil ungenutzt blieb. Impulsiv getätigte Käufe von neuen Gadgets, Kleidung bekannter Marken oder Haushaltsgeräten gehörten zum Alltag.

Besonders deutlich zeigte sich dieses Verhalten bei Feiern. Hochzeiten, Jubiläen und Firmenveranstaltungen wurden großzügig organisiert, die Ausgaben erreichten in großen Städten mehrere Millionen Tenge. Für das glückliche Paar wurden teure Restaurants gewählt, viele Gäste eingeladen, hochwertige Geschenke gekauft und die Feier wurde monatelang geplant. Für viele Kasachstaner sind Feste ein Mittel, um ihren gesellschaftlichen Status zu demonstrieren, die Beziehungen in der Familie und zu Freunden zu stärken und eine besonders festliche Atmosphäre zu schaffen.

Auch Freizeit und Erholung waren aufwendig. Auslandsreisen, Aufenthalte in beliebten Ferienanlagen, Besuche in teuren Restaurants und Freizeitzentren galten als selbstverständlich. Selbst alltägliche Einkäufe von Kleidung oder Haushaltsgeräten wurden oft ohne gründlichen Preisvergleich getätigt, da man sich auf ein stabiles Einkommen und einen luxuriösen Lebensstil verließ.

Mit steigenden Preisen für Lebensmittel, Dienstleistungen und Immobilien sowie der Erhöhung der Mehrwertsteuer wurden diese Gewohnheiten jedoch immer weniger tragbar. Selbst Familien, die früher großzügig ausgaben, müssen nun ihre Ausgaben überdenken. Planung wird zur Notwendigkeit, unkontrollierte Ausgaben zur Ausnahme.

Anpassung an die neuen Realitäten 2026

Spätestens ab dem 1. Januar 2026 werden Familien mit der Realität konfrontiert, dass der gewohnte Lebensstil überdacht werden muss. Jede Ausgabenkategorie – von Lebensmitteln bis Freizeit – erfordert Planung, was auch großzügige oder spontane Ausgaben, die früher keine Seltenheit waren, nahezu unmöglich macht.

1. Ernährung und Hausmannskost

Steigende Preise für Lebensmittel und Restaurants machen selbstgekochtes Essen wieder zur Norm. Familien planen ihre Wochenmenüs, kaufen nach Liste ein und nutzen saisonale Produkte, was die Ausgaben um 15–25% pro Monat senken kann. Vorratshaltung, Einfrieren und richtige Lagerung reduzieren Verluste, während gemeinsames Kochen Teil der Familienfreizeit wird. Kinder lernen, die vorhandenen Ressourcen bewusst zu nutzen, und Eltern entdecken, dass gutes Essen auch ohne hohe Kosten möglich ist.

2. Einkäufe und lokale Produkte

Importierte Waren werden stärker teurer, weshalb Familien zunehmend auf lokale Marken setzen. Preisvergleiche sowie Angebote und Rabatte helfen, die gewohnte Qualität ohne unnötige Mehrausgaben zu erhalten. Gemeinsame Einkäufe mit Nachbarn oder Freunden können bis zu 15% des Budgets für Lebensmittel und Haushaltswaren sparen. Viele Familien überdenken zudem ihren Umgang mit Mode und Technik, setzen auf Qualität und Langlebigkeit statt auf Marken.

3. Transport und Mobilität

Steigende Preise für Treibstoff und Taxidienste ändern die Mobilitätsgewohnheiten. Familien nutzen eine Kombination aus eigenem und öffentlichem Verkehr, Fahrrädern oder E-Scootern. Durch geplante Routen lassen sich bis zu 10% der monatlichen Transportausgaben sparen. Selbst der Weg zur Arbeit oder Schule wird effizienter geplant, unnötige Fahrten werden vermieden.

4. Wohnen und Nebenkosten

Die Mehrwertsteuer wirkt sich auf Baumaterialien und Dienstleistungen im Wohnbereich aus. Familien setzen auf energiesparende Technologien: LED-Beleuchtung, modernisierte Haushaltsgeräte, eine bessere Wärmedämmung. Diese Maßnahmen senken die Nebenkosten um 5–15% pro Jahr. Viele beginnen, größere Ausgaben wie Renovierungen oder Möbelkäufe langfristig zu planen, um hohe Einmalzahlungen zu vermeiden.

5. Freizeit und Unterhaltung

Restaurants, Cafés, Kinos und Freizeitzentren werden nun budgetbewusst besucht. Familien suchen nach günstigeren Alternativen: Spaziergänge in Parks, kulturelle Veranstaltungen, Fußtouren, Besuche lokaler Museen oder Festivals. Die Bildung der Kinder bleibt ein Schwerpunkt, doch die Auswahl von Kursen und Freizeitaktivitäten berücksichtigt Kosten und praktischen Nutzen. Abonnements und kostenpflichtige Dienste werden auf ihren Nutzen geprüft – nur die wirklich Notwendigen bleiben.

Analysten erwarten moderate Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen von 4–6% pro Jahr. Familien werden lokale Produkte stärker unterstützen, Ressourcen effizienter nutzen und Gewohnheiten überdenken. Der Lebensstil „auf großem Fuß“ weicht zunehmend einem bewussteren Umgang mit Geld. Freude an Festen, gutes Essen und ein gewohntes Maß an Komfort bleiben jedoch erhalten, wenn sich die Familien anpassen.

Das Jahr 2026 ist eine Zeit der Anpassung. Kasachstaner, die große Feiern, Freizeitgestaltung und hohe Ausgaben gewohnt sind, stehen vor einer neuen Realität: Preissteigerungen und die höhere Mehrwertsteuer erfordern ein Umdenken. Eine durchschnittliche Familie kann komfortabel leben, wenn sie: ihre Gewohnheiten an die neuen Bedingungen anpasst, Ausgaben plant und Prioritäten setzt, lokale Produkte und Dienstleistungen wählt und ein Gleichgewicht zwischen altem Lebensstil und neuen wirtschaftlichen Realitäten findet.

Mehrwertsteuer und Preissteigerungen sind keine Katastrophe, sondern ein Signal: Das Leben verändert sich, und nur ein rechtzeitiges Anpassen ermöglicht es, den gewohnten Komfort, die Freude an Festen, gutes Essen und die liebgewonnenen Alltagstraditionen zu bewahren.

Ruslan Mussirep