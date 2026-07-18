Seit einigen Jahren lässt sich beobachten, dass es mehr und mehr Geschichten mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz geschrieben werden. Beispielsweise wurde entdeckt, dass drei der fünf Geschichten, die den Literaturpreis gewonnen haben, durch KI generiert wurden. Und das ist kein Einzelfall. Nun stellt sich die Frage: Werden Schriftsteller in Zukunft durch die KI ersetzt? Und welche Änderungen wird KI in der Literatur machen?

Literatur ist ein sehr großer Begriff. Insgesamt mit Literatur sind üblicherweise veröffentlichte Schriften gemeint. Sie enthält viele verschiedene Genres und Arten. Für literarische Werke spielt Kreativität eine wichtige Rolle, weil jedes Werk dank der originellen Ideen der Schriftsteller spannend und wertvoll ist. Deswegen steht man vor der Frage, ob KI in der Literatur dieselbe Wirkung wie Schriftsteller haben kann.

Änderungen im Leben der Schriftsteller

Viele Änderungen werden im Leben jedes Schriftstellers entstehen. Schriftsteller werden mit KI konkurrieren und das kann sehr schlecht auf die Bezahlung der Arbeit der Schriftsteller wirken. KI kann Belletristik gut schreiben, weil sie viele Daten kennt. Sie weiß, welche Themen und Genres gerade beliebt sind und was viele Menschen gern lesen. Mit diesem Wissen kann sie Geschichten schreiben, die vielen Leserinnen und Lesern gefallen.

Schriftsteller können auch die KI nutzen, um ihre Produktivität zu verbessern. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man diese als Werkzeug nutzen könnte. Erstens kann man durch KI Informationen recherchieren. Beispielsweise möchte ein Schriftsteller ein Buch über Mittelalter schreiben, aber er hat nicht so viele Kenntnisse über diese Zeit.

In dieser Situation kann man KI fragen und sie kann alle notwendigen Informationen finden. Ebenfalls kann man mit Hilfe der KI grammatische Fehler finden und korrigieren lassen und sich somit viel Zeit sparen. Drittens kann der Autor durch KI die Informationen in seinem Werk finden, an die er sich nicht erinnern kann. Der Autor muss also nicht mehr das ganze Buch lesen, um diese Informationen zu finden. Der Autor kann sich also einige Arbeitsschritte sparen.

KI kann auch die Rolle eines Lesers übernehmen. Sie kann dem Autor Fragen stellen oder auf Stellen hinweisen, die unklar oder schwer zu verstehen sind.

Die KI als Redakteur

Außerdem kann KI wie ein Redakteur arbeiten. Wenn sie ein Buch liest, kann sie unlogische Szenen, unpassende Dialoge oder andere Fehler in der Geschichte erkennen, die dem Autor vielleicht nicht aufgefallen sind. So kann KI dem Autor helfen, besser zu schreiben und schneller zu arbeiten.

Heutzutage gibt es keine Zweifel daran, dass in Zukunft wissenschaftliche Literatur von der KI geschrieben wird, weil KI sehr viele Informationen enthält und sich an viele Faktoren erinnern, und sie beachten kann.

Trotzdem gibt es jetzt ein sehr großes Risiko: KI kann selbst Informationen ausdenken, deswegen braucht man heutzutage Fachleute, die Informationen von der KI überprüfen werden. Außerdem wenn das ganze literarische Werk von der KI geschrieben wird, ist es unfair gegen andere Autoren, die die ganze Kraft für ihre Werke ausgegeben haben und am Ende nichts gewonnen und bekommen haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während einige Leute gegen KI kämpfen möchten, sollte man verstehen, dass man diese als Werkzeug nutzen könnte, um Zeit und Kraft zu sparen. Darüber hinaus wäre es gut, wenn alle Werke, die mit Hilfe der KI geschrieben werden, mit besonderen Zeichen markiert würden.

Außerdem kann es passieren, dass die KI in Zukunft sehr viele Bücher generieren wird, die auch vielleicht populär sein könnten. Aber meines Erachtens werden Bücher, die von Schriftstellern geschrieben werden, mehr Wert haben. Trotzt aller Schwierigkeiten und Änderungen werden Literatur und Schriftsteller immer noch existieren.

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen G. Badygulova, M. Akhmetzhanova.

Diana Artemyeva, Gymnasium Nr. 68, Almaty