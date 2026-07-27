Wer ist die unbekannte Schachfigur auf f5?

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Die sB auf der b-Linie belegen 2 Schlagfälle (weißer b-Bauer wurde geschlagen vom a-Bauern, der jetzt auf b5 steht, weißer a-Bauer wandelte um auf a8 und wurde vom schwarzen c-Bauern geschlagen, der jetzt auf b4 steht). – Weißer c-Bauer wandelte um auf c8 und wurde vom schwarzen e-Bauern geschlagen, der jetzt auf d4 steht. – Schwarzer f-Bauer schlug weißen e-Bauern, steht jetzt auf e2. – Der schwarze g-Bauer schlug wS, wL und wT, um (z.B.) auf d1 in einen sL umzuwandeln. Daraus folgt: 7 Weiße wurden geschlagen, die gesuchte Schachfigur ist also sSf5.