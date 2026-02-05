Kasachstan hat die digitale Plattform QazETA gestartet, die den ausländischen Besuchern des Landes die Einreise, das Beantragen von Aufenthaltsgenehmigungen und den Zugang zu weiteren Verwaltungsdiensten erleichtern wird.

Über die Plattform können elektronische Visa für Tourismus, Geschäftsreisen, medizinische Aufenthalte oder Digital Nomad Programme beantragt werden. Außerdem gibt es eine elektronische Einreisegenehmigung für visafreie Staatsangehörige, die mindestens 72 Stunden vor der Abreise beantragt werden sollte.

Ein zentraler Bestandteil ist das e Residency Programm, das digitale Identitäten vergibt und es ermöglicht, Firmen über das Astana International Financial Centre online zu gründen, Bankkonten zu eröffnen und Geschäftsprozesse abzuwickeln, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen. QazETA stellt zudem digitale Bescheinigungen über Grenzübertritte aus, die unter anderem für technische Zwecke wie die IMEI Verifikation von Mobilgeräten genutzt werden können.

Die Plattform ist über Web und App zugänglich und wird nach und nach um weitere Dienste erweitert, darunter Gesundheitsversicherungen, schnellere Grenzabfertigung, Online-Zahlungen sowie touristische, Transport- und Investitionsinformationen. Ziel ist es, bürokratische Hürden weiter abzubauen, die Abläufe transparenter und effizienter zu gestalten und Kasachstan als modernen Standort für Tourismus, internationale Fachkräfte und Investitionen attraktiver zu machen.

DAZ