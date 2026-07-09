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Historischer Moment mit gemischter Bilanz: Erstmals leitete ein usbekisches Schiedsrichterteam Spiele bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Nach einem gelungenen Turnierstart geriet das Achtelfinale zwischen Frankreich und Paraguay jedoch weltweit in die Kritik.

Als die FIFA im Frühjahr 2026 die Liste der Schiedsrichter für die Fußball-Weltmeisterschaft veröffentlichte, wurde diese Nachricht in Usbekistan als historisch gefeiert. Erstmals sollte ein usbekisches Schiedsrichtergespann bei der wichtigsten Fußballveranstaltung der Welt zum Einsatz kommen. Dabei handelte es sich um Schiedsrichter Ilgiz Tantaschew sowie seine Assistenten Andrei Zapenko und Timur Gainullin.

Dieses Ereignis war zugleich ein Symbol für die rasante Entwicklung des usbekischen Fußballs. Erstmals qualifizierte sich auch die Nationalmannschaft des Landes für die Endrunde einer Weltmeisterschaft. Für Zentralasien bedeutete diese Präsenz einen echten Durchbruch: Die Region machte nicht nur mit ihren Spielern, sondern auch mit ihren Schiedsrichtern auf sich aufmerksam.

Mehr als zehn Jahre auf dem Weg zum Traum

Hinter diesem Erfolg standen viele Jahre harter Arbeit. Ilgiz Tantaschew leitete seit 2008 Spiele im Profifußball und erhielt fünf Jahre später die internationale FIFA-Lizenz. Er pfiff Partien der usbekischen Meisterschaft, der AFC Champions League und des Asien-Pokals. Zudem war er regelmäßig bei internationalen Turnieren sowie nationalen Meisterschaften anderer Länder im Einsatz.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich Tantaschew zu einem der angesehensten Schiedsrichter der Asiatischen Fußballkonföderation. Deshalb überraschte seine Berufung für die Weltmeisterschaft Fachleute kaum. Für Millionen Fußballfans in Usbekistan war sie jedoch ein guter Grund, um stolz zu sein auf diesen Durchbruch.

Das erste Spiel des usbekischen Schiedsrichterteams war die Gruppenpartie zwischen Schottland und Marokko. Es folgte die Begegnung Algerien gegen Österreich. Beide Spiele verliefen ohne größere Schiedsrichterkontroversen. Außerdem galt die zweite Ansetzung als indirekter Beleg für das Vertrauen des FIFA-Schiedsrichterkomitees in ihre usbekischen Kollegen.

In Schiedsrichterkreisen gilt die unausgesprochene Regel, dass Referees nach gravierenden Fehlern nur selten ein weiteres Spiel desselben Turniers erhalten. Dass Tantaschew zunächst ein zweites Gruppenspiel und anschließend sogar das Achtelfinale zwischen Frankreich und Paraguay leiten durfte, werteten viele Experten daher als Zeichen großen Vertrauens.

Doch genau diese Partie entwickelte sich zu einer der meistdiskutierten Begegnungen der gesamten Weltmeisterschaft.

Nicht der Elfmeter, sondern der Kontrollverlust

Nach dem Schlusspfiff drehte sich die öffentliche Diskussion keineswegs nur um den entscheidenden Strafstoß zugunsten Frankreichs.

Trotz emotionaler Debatten unter den Fans kamen zahlreiche ehemalige Schiedsrichter und Regel-Experten zu dem Schluss, dass die Entscheidung nach Sichtung der VAR-Bilder den Fußballregeln entsprach. Weitaus mehr Kritik löste jedoch die allgemeine Spielleitung aus.

Nach Einschätzung vieler Analysten ließ Tantaschew über einen langen Zeitraum eine sehr harte Gangart zu und ahndete kleinere Fouls nur selten. Zudem griff er zu spät zu disziplinarischen Maßnahmen. Dadurch nahm die Spannung auf dem Platz immer weiter zu. Unter den Spielern kam es zunehmend zu Auseinandersetzungen. Außerdem gerieten die Spieler sogar mit dem Schiedsrichter aneinander, sodass die Partie zeitweise außer Kontrolle zu geraten schien.

Die französische Sportzeitung L’Équipe bewertete die Leistung des usbekischen Schiedsrichters mit lediglich einem von zehn möglichen Punkten – eine der niedrigsten Bewertungen einer Schiedsrichterleistung bei dieser Weltmeisterschaft. Die Zeitung schrieb, der Referee habe es versäumt, die hitzige Atmosphäre rechtzeitig zu beruhigen. Außerdem habe er das Spiel so unnötig nervös werden lassen.

Der frühere englische Nationaltorhüter Joe Hart erklärte bei der BBC, der Schiedsrichter habe „zu lange versucht, mit den Spielern zu reden, obwohl längst Gelbe Karten nötig gewesen wären“. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Bobby Madden vertrat eine ähnliche Ansicht. Seiner Meinung nach verlor Tantaschew bereits in der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel. Dadurch seien spätere strittige Szenen überhaupt erst entstanden.

Gleichzeitig machte Madden eine wichtige Einschränkung. Nach seiner Auffassung trage nicht allein der Schiedsrichter die Verantwortung. In den vergangenen Jahren habe die FIFA ihren Unparteiischen immer wieder empfohlen, den Spielfluss stärker zu fördern. Zudem sollten die Begegnungen seltener wegen kleinerer Fouls unterbrochen werden. Gerade in emotional besonders aufgeladenen Spielen könne diese Philosophie jedoch den gegenteiligen Effekt haben.

Nach dem Spiel entbrannte in den sozialen Netzwerken eine heftige Debatte. Viele europäische Fans und Experten forderten, Tantaschew für den Rest des Turniers nicht mehr einzusetzen, und bezeichneten die Partie als eine der schwächsten Schiedsrichterleistungen der Weltmeisterschaft.

Es gab auch andere Stimmen

Trotz der massiven Kritik machten längst nicht alle den Schiedsrichter für den Spielausgang verantwortlich.

Paraguays Nationaltrainer Gustavo Alfaro lehnte es nach der Begegnung ab, die Niederlage auf die Entscheidungen des Schiedsrichters zu schieben. Fehler gehörten zum Fußball, sagte er. Die Verantwortung für das Ausscheiden liege in erster Linie bei seiner Mannschaft.

Auch einige Vertreter des Schiedsrichterwesens betonten, dass es sich um eines der schwierigsten Spiele des gesamten Turniers gehandelt habe – sowohl hinsichtlich seines Verlaufs als auch nach seiner emotionalen Intensität. Ihrer Einschätzung nach entsprachen die meisten Schlüsselentscheidungen, einschließlich des Elfmeters, den geltenden Regelauslegungen. Das eigentliche Problem sei weniger eine einzelne Fehlentscheidung gewesen. Vielmehr war es die enorme Herausforderung, eine derart hitzige Partie zu kontrollieren.

Die Geschichte beginnt erst

Selbst dieses kontroverse Ende kann den wichtigsten Erfolg nicht schmälern. Allein die Tatsache, dass ein usbekisches Schiedsrichterteam bei einer Weltmeisterschaft im Einsatz war, ist bereits ein bedeutendes Kapitel in der Fußballgeschichte des Landes. Noch vor zehn oder fünfzehn Jahren erschien eine solche Berufung nahezu unerreichbar. Heute aber leiten Schiedsrichter aus Usbekistan Spiele der stärksten Nationalmannschaften der Welt.

Jeder Beruf – besonders der des Schiedsrichters – lebt nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Fehlern, aus denen wertvolle Erfahrungen entstehen. Für Ilgiz Tantaschew, Andrei Zapenko und Timur Gainullin war diese Weltmeisterschaft eine große Bewährungsprobe. Darüber hinaus ist sie für den usbekischen Fußball insgesamt ein weiterer Beweis dafür, dass Vertreter des Landes auf höchstem internationalen Niveau nicht nur als Spieler, sondern auch als Schiedsrichter bestehen können.

In den vergangenen Jahren hat Usbekistan seine Position im internationalen Fußball kontinuierlich ausgebaut. Die Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals für eine Weltmeisterschaft. Die Nachwuchsteams erzielen regelmäßig beachtliche Erfolge, und usbekische Schiedsrichter erhalten Einsätze bei den bedeutendsten internationalen Turnieren. All dies zeigt, dass die Erfolge des Landes kein Zufall, sondern das Ergebnis langfristiger und systematischer Arbeit sind.

Gut möglich also, dass usbekische Schiedsrichter bereits bei der nächsten Weltmeisterschaft erneut zu den besten Unparteiischen der Welt gehören. Dann wird man sich an das Debüt von 2026 vielleicht nicht nur wegen der hitzigen Diskussionen um ein einziges Spiel erinnern, sondern vor allem als den Beginn einer neuen Ära des usbekischen Schiedsrichterwesens auf der internationalen Bühne.

Ruslan Mussirep