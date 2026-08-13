Der Ständige Vertreter Kasachstans beim UN-Büro in Genf, Erschan Kasychan, traf mit der Generaldirektorin des UN-Büros in Genf, Tatjana Walowaja, zusammen. Im Mittelpunkt standen die Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und den Vereinten Nationen sowie aktuelle Themen der multilateralen Agenda.

Kasychan informierte über die politischen und institutionellen Reformen in Kasachstan sowie die bevorstehenden Wahlen zum Kurultai am 23. August. Zudem wurden Fragen der nuklearen Abrüstung und der Vorbereitung einer Veranstaltung zum 20. Jahrestag des Vertrags über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien besprochen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Initiative von Präsident Kasym-Schomart Tokajew zur Stärkung der globalen Zusammenarbeit im Bereich der Wasserressourcen. Kasachstan setzt sich unter anderem für die Schaffung einer Internationalen Wasserorganisation unter der Schirmherrschaft der UNO ein. Darüber hinaus sprachen die Gesprächspartner über Reformen innerhalb des UN-Systems, darunter die Initiative „UN-80“, sowie über die Bedeutung Genfs als ein Zentrum der multilateralen Diplomatie. Dabei wurde auch eine stärkere Präsenz kasachstanischer Fachkräfte in den UN-Strukturen thematisiert.

Beide Seiten vereinbarten, den Dialog zu zentralen Fragen der internationalen Zusammenarbeit fortzusetzen und die bilateralen Kontakte weiter auszubauen.

DAZ