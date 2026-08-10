Der letzte Zug war ein Gardez. Wer sind die vier Unbekannten auf den markierten Feldern?

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sLc8 wurde auf seinem Grundfeld geschlagen, und die sB schlugen 3 Mal (wS, wL, wT). Die vier Unbekannten sind also die K und sS, sD. – Der sK passt legal nur auf c4, der wK nur auf f4. – Restbesetzung: sDc6, sSe8. Der letzte Zug war sSc7-e8 Gardez.