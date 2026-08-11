Datum: 25.–26. September 2026 Ort: Kasachische Nationale Pädagogische Frauenuniversität (QyzPU), Gogolstraße 114/8 (Altgebäude) 050000 Almaty Kasachstan

🌟 Besonderer Status der Veranstaltung: Im Jahr 2026 steht das Forum im Zeichen eines historischen Jubiläums – der 25-jährigen offiziellen Mitgliedschaft des Nationalen Deutschlehrerverbandes der Republik Kasachstan (NDLV RK) im Internationalen Deutschlehrerverband (IDV). Ein Vierteljahrhundert Integration in das globale Netzwerk der Germanistik!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der deutschen Sprache, der Nationale Deutschlehrerverband der Republik Kasachstan (NDLV RK) lädt Sie herzlich zum IV. Zentralasiatischen Deutschlehrerforum ein, das im September 2026 in Almaty stattfinden wird.

Als Austragungsort freuen wir uns, Sie im historischen Altgebäude der Kasachischen Nationalen Pädagogischen Frauenuniversität (Gogolstraße 114/8) begrüßen zu dürfen.

Dieses Forum markiert einen Meilenstein für die Bildungsregion Zentralasien. Das Event findet unter dem Dach des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands (IDV) sowie in enger strategischer Kooperation mit unseren zentralen Partnern – dem DAAD, dem Goethe-Institut und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) – statt. Durch die Bündelung der Kräfte all dieser relevanten Organisationen ist es unser gemeinsames Ziel, eine durchgehende Bildungskette von der Schule über die Hochschule bis hin zur Wirtschaft zu schaffen.

Struktur und inhaltliche Schwerpunkte

Die Arbeit des Forums ist entlang dreier Kernsäulen strukturiert, die die Entwicklung der regionalen Germanistik auf allen Bildungsebenen (Schule, College und Hochschule) nachhaltig prägen:

• BILDUNG: Moderne Standards, Ausbildung von Lehrkräften (u. a. durch die Implementierung der DAAD-Initiative Dhoch3), die Verzahnung von schulischer und hochschulischer DaF-Didaktik sowie die Integration von Forschung in die universitäre Lehre.

• INNOVATION: Digitale Transformation im Bildungsbereich, Implementierung generativer Künstlicher Intelligenz (inkl. ChatGPT) sowie von EdTech-Lösungen in die Praxis an Schulen, Colleges und Universitäten.

• KOOPERATION: Transnationale Bildung (Joint-/Double-Degree-Programme), Förderung der akademischen Mobilität nach dem Modell eines „zentralasiatischen Erasmus“ sowie die Stärkung des Übergangs von der Schule zur Hochschule.

Plenarsitzungen und Hauptvorträge

Führende nationale und internationale Expertinnen und Experten werden in folgenden Bereichen Impulse setzen:

1. Deutsch in Zentralasien: Aktueller Status, Mehrsprachigkeit und internationale Perspektiven.

2. Die Schlüsselrolle des DAAD in der Region: Akademische Mobilität, Forschungsförderung und Stipendienprogramme als Brücke zwischen zentralasiatischen Institutionen und dem DACH-Raum.

3. Transnationale Bildung: Erfolgreiche Modelle für Joint- und Double-Degree-Programme (am Beispiel der Vorreiterrolle der DKU).

4. Digitale Revolution im Unterricht: Herausforderungen und Chancen der Künstlichen Intelligenz für Schule und Hochschule.

5. Strategische Planung: Erarbeitung und Verabschiedung des gemeinsamen strategischen Abschlussdokuments.

6. Podiumsdiskussionen: Lokale Herausforderungen und globale Standards unter aktiver Beteiligung von Vertretungen der Bildungs- und Wissenschaftsministerien, hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern des DAAD, des Goethe-Instituts, der ZfA, des IDV und der Leitungen der nationalen Verbände.

Erwartete Ergebnisse (Outcomes)

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet die Verabschiedung der „Zentralasiatischen Roadmap 2026–2030“. Zudem ist die Publikation eines umfassenden digitalen Open-Access-Tagungsbandes geplant.

Zielgruppen

• Deutschlehrkräfte (Schulen, PASCH/DSD-Netzwerke)

• Hochschuldozierende und Vertreter des Hochschulmanagements

• Nachwuchsforschende, Masteranden und Doktoranden

• Alumni (DAAD, DKU etc.) und Vertreter der Wirtschaft

Anreise und Unterkunft: Die Kosten für Anreise und Unterkunft werden von den Teilnehmenden selbst getragen. Es wird jedoch gerne Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft angeboten.

• Verpflegung: Die Organisatoren übernehmen die Kosten für die Kaffeepausen während des Forums.

• Kulturprogramm: Angeboten wird eine thematische Führung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Almatys.

• Arbeitssprachen: Kasachisch, Deutsch und Russisch.

• Zum Abschluss des Forums erhalten alle Anwesenden ein offizielles Zertifikat über ihre Teilnahme.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der deutschen Sprache in Zentralasien zu gestalten!

Mit freundlichen Grüßen,

Kontakt:

E-Mail: kzndlv@gmail.com, m.tankibay@gmail.com

Mobil: +7 707 8458351, +7 707 4703318