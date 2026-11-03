Der letzte Zug war ein Schlagfall. Wer schlug wen wie?

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Zuletzt wSxsLf8? Unmöglich, da sTa8 bereits hinaus gezogen war. – Zuletzt sBh6xwDg5? Unmöglich wegen des bereits hinaus gezogenen sTd3. Daraus folgt nach genauerer Betrachtung: Zuletzt konnte nur der weißfeldrige wL geschlagen worden sein. Und das konnte nur der sK gemacht haben: sKh4xwLh3 (davor geschah wBg2-g3+). – Der sBg5 schlug einst die wD (sBh7xwDg6). Der fehlende wT war einst irgendwo auf Reihe 1 oder 2 geschlagen worden.