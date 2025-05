Seit dem 27. Mai 2025 verbindet die kasachische Fluggesellschaft SCAT Airlines den Flughafen München zweimal wöchentlich mit ihrem Drehkreuz in Schymkent, der im Süden Kasachstans liegt. Die Flüge starten dienstags um 11.35 Uhr und donnerstags um 9.30 Uhr, wobei jeweils eine Boeing 737-800 eingesetzt wird, die rund sechs Stunden für die Strecke benötigt. Diese neue Verbindung wurde am Dienstag feierlich am Flughafen der bayerischen Hauptstadt mit einer Wassertaufe und Lebkuchenherzen für die Gäste eingeweiht.

Für den Flughafen München bedeutet die neue Route eine wichtige Erweiterung des internationalen Streckennetzes. „Die Direktverbindung stärkt nicht nur unsere Präsenz in Zentralasien, sondern unterstreicht auch die wachsende Bedeutung der Region für den globalen Luftverkehr“, betont Thomas Kube, Leiter Route and Passenger Development der Flughafen München GmbH. Schymkent, die drittgrößte Stadt Kasachstans, entwickelt sich mit ihrem modernisierten Flughafen zunehmend zu einem internationalen Luftverkehrsdrehkreuz. Erst im Dezember 2024 wurde dort ein neues Terminal eröffnet, das komfortable Umsteigeverbindungen ermöglicht – sowohl innerhalb Kasachstans als auch zu anderen Zielen in Zentralasien.

Mit der neuen München-Verbindung folgt SCAT-Airlines einer Empfehlung des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew, der den Fluggesellschaften Kasachstans empfohlen hatte, den Ausbau der Flughafeninfrastruktur und des internationalen Flugnetzes zu einem zentralen Ziel ihre weiteren Entwicklung zu erklären. Die Verbindung nach Deutschland ist dabei ein zentraler Baustein, um die wirtschaftlichen und touristischen Beziehungen zwischen Europa und Kasachstan weiter zu vertiefen.

munich-airport.de