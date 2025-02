Der stellvertretende Premierminister und Außenminister der Republik Kasachstan Murat Nurtleu empfing vergangene Woche die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan Monika Iwersen. Dabei ging es um die Intensivierung des Dialogs zwischen den beiden Staaten.

Nurtleu und Iwersen erörterten den Stand und die Perspektiven der kasachstanisch-deutschen Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft, Kultur und humanitäre Hilfe. Besonderes Augenmerk wurde auf erfolgreiche gemeinsame Projekte und neue Möglichkeiten in Schlüsselbereichen wie kritische Rohstoffe, Transport und Energie gelegt.

Die Gesprächspartner nahmen mit Freude den erfolgreichen Dialog zur Kenntnis, der auf allen Ebenen zwischen Kasachstan und Deutschland stattfindet. Ebenso betonten sie die hohen Handels- und Investitionsvolumina zwischen beiden Ländern sowie die zwischen ihnen anwachsende, auf historischen Bindungen beruhende kulturelle Zusammenarbeit.

Botschafterin Iwersen betonte, dass Deutschland der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit Kasachstan große Bedeutung beimisst und alle Anstrengungen unternehmen wird, um gemeinsame Projekte umzusetzen.

Gemeinsame Infrastrukturprojekte

Ein weiterer Punkt war die Erörterung der Zusammenarbeit im Verkehrsbereich, welche darauf abzielt, die Effizienz der Logistikprozesse durch den Einsatz

deutscher Technologien beim Straßenbau und anderen Infrastrukturprojekten, die europäischen Standards entsprechen, erheblich zu verbessern.

Die Gesprächspartner fassten die Ergebnisse der Arbeit des vergangenen Jahres zusammen und betonten die Bedeutung der Umsetzung jener Vereinbarungen, die bei den Besuchen des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Schomart Tokajew im September 2023 in Berlin und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz im September 2024 in Astana getroffen worden waren. Bei letzterem wurden 36 Abkommen in Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Am Ende des Treffens bekundeten die Parteien ihr gegenseitiges Interesse an einer weiteren umfassenden Vertiefung der Partnerschaft und der Beziehungen zwischen Astana und Berlin.

Deutschland in Kasachstan bereits sehr aktiv

Aktuell sind 752 Unternehmen mit deutscher Beteiligung in Kasachstan tätig. Im Zeitraum von 1992 bis 2023 investierte Deutschland mehr als 6,6 Milliarden US-Dollar in die kasachische Wirtschaft. 2023 betrug der Zufluss von deutschen Direktinvestitionen in Kasachstan eine Rekordsumme von 770 Millionen US-Dollar, das waren 64 Prozent mehr als im Vorjahr 2022.

Bis Ende 2024 stieg der Handelsumsatz zwischen Kasachstan und Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 5,9% von 3,774 Mrd. USD auf 3,997 Mrd. USD. Insbesondere die Exporte aus Kasachstan stiegen um 56,8%, von 741 Mio. US-Dollar auf 1,162 Mrd. US-Dollar. Im Zeitraum von 2005 bis 2024 beliefen sich die deutschen Direktinvestitionen in der Republik Kasachstan auf insgesamt 7,6 Mrd. US-Dollar.

aro.