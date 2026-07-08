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Mit einer feierlichen Veranstaltung im Deutschen Haus in Almaty hat die Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) am 3. Juli ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert.

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Diplomatie, Politik, Kultur und den Organisationen der deutschen Minderheit blickte die Redaktion der DAZ auf sechs Jahrzehnte des deutschsprachigen Journalismus in Kasachstan zurück. Den Auftakt bildete eine Videopräsentation zur Geschichte der Zeitung – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.

Grußworte der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland, Monika Iwersen, des Generalkonsuls Matthias Kiesler, sowie zahlreicher Wegbegleiter und Partner würdigten die Bedeutung der Zeitung als Brücke zwischen Deutschland und Kasachstan und als wichtige Stimme der deutschen Minderheit. Zu den Rednerinnen und Rednern zählten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa), der Moskauer Deutschen Zeitung, des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland sowie ehemalige und heutige Autorinnen und Autoren der DAZ. Für Abwechslung im Programm sorgte der Auftritt des Republikanischen Akademischen Deutschen Dramentheaters.

Die Jubiläumsfeier war nicht nur Anlass für einen Rückblick auf 60 Jahre einer bewegten Geschichte, sondern auch ein deutliches Zeichen für die anhaltende Lebendigkeit der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Seit sechs Jahrzehnten begleitet sie die deutsche Minderheit, berichtet über gesellschaftliche Entwicklungen und fördert den deutsch-kasachischen Dialog. Dieses Erbe soll auch in Zukunft fortgeführt werden.

Wir danken allen, die diesen Tag mit uns begangen haben!

DAZ