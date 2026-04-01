Ein Logistikzentrum der Superlative: In der Atyrauer Region planen Silleno und die Schmidt Group eine Anlage für über eine Million Tonnen Polyethylen pro Jahr.

Das kasachstanische Unternehmen Silleno und die deutsche Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. (KSS), die ein Teil der SCHMIDT Group ist, haben einen Engineering, Procurement und Construction Vertrag, kurz EPC, über den Bau eines Logistikkomplexes in der Atyrauer Region unterzeichnet. Außerdem ist das Projekt Teil des groß angelegten Vorhabens zum Bau eines Polyethylenwerks im Westen Kasachstans.

Die Zeremonie zur Unterzeichnung des EPC-Vertrags fand unter Beteiligung des Generaldirektors von Silleno, Muchtar Awutbajew, sowie des Geschäftsführers der SCHMIDT Group, Thomas Schmidt, statt. Mit dieser Vereinbarung wird ein zentraler Bestandteil der industriellen Infrastruktur des künftigen Petrochemiekomplexes realisiert.

Der geplante Logistikkomplex soll eine Kapazität von bis zu 1,25 Millionen Tonnen Polyethylen pro Jahr erreichen. Vorgesehen sind Anlagen zur Annahme, Verpackung, Lagerung und zum Versand von Kunststoffgranulaten. Die Distribution soll sowohl über den Binnenmarkt in Kasachstan als auch über mehrere Exportmärkte erfolgen. Außerdem kommen sowohl Schienen- als auch Straßentransporte zum Einsatz.

Start Ende 2028

Nach Angaben des kasachstanischen Portals CaspianLife umfasst das Projekt insgesamt elf Teilanlagen. Dazu zählen unter anderem Silos zur Lagerung, Verpackungs- und Produktionsgebäude, Lagerhallen, Verladezonen, ein Containerterminal, diverse Werkstätten sowie Verwaltungsgebäude und eine entsprechende Energieinfrastruktur. Die Inbetriebnahme des Komplexes ist für Ende 2028 geplant.

Mit der Umsetzung des Projekts wird einer der größten Logistikstandorte für die petrochemische Industrie in Kasachstan entstehen. Der Komplex ist darauf ausgelegt, die wachsenden Produktionsmengen des geplanten Polyethylenwerks effizient zu verarbeiten. Ebenso soll er internationale Lieferketten bedienen.

Die Karl Schmidt Spedition gehört zu den international tätigen Spezialisten für Logistiklösungen in der Chemie- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Schüttgütern. Darüber hinaus betreibt es ein globales Netzwerk mit zahlreichen Standorten, Fahrzeugen und Spezialcontainern.

Die Zusammenarbeit mit Silleno fügt sich ein in eine Reihe vergleichbarer Projekte, bei denen die Schmidt Group Logistikzentren für die Verarbeitung und Distribution von Polymerprodukten realisiert hat. Branchenbeobachter werten die Vereinbarung daher als strategisch folgerichtig.

Das Polyethylenprojekt in Atyrau zählt zu den wichtigsten Industrievorhaben des Landes und ist Teil der Bestrebungen Kasachstans, die petrochemische Wertschöpfung im Inland auszubauen und die Abhängigkeit vom Export unverarbeiteter Rohstoffe zu verringern.

DAZ