Der Herbst ist die schönste Jahreszeit, die sich durch fallende, bunte Blätter, kühleres Wetter und kürzere Tage auszeichnet und die Schüler warten mit großer Ungeduld auf die Herbstferien. Die Schülerinnen und Schüler der 7G Klasse des Gymnasiums Nr. 18 in Almaty verbrachten tolle Ferien! Hurra, Ferien!

Ich möchte erzählen, wie ich meine Herbstferien verbracht habe. Die Herbstferien waren zwar kurz, aber ich habe sie trotzdem interessant genutzt. Halloween hat die Ferien noch spannender gemacht. Ich war mit meiner Freundin an Halloween im Einkaufszentrum, wo viele Leute waren. Dort hatten viele Menschen tolle Kostüme, und wir waren keine Ausnahme. Ich war ein Elf, und meine Freundin war als Puppe verkleidet. Als wir nach Hause zurückgekehrt sind, haben wir noch einen Spaziergang gemacht. Plötzlich sahen wir Kinder, die Süßigkeiten sammelten. Wir waren überrascht, denn in Kasachstan sieht man das nicht so oft. Also gingen wir zu meiner Freundin nach Hause und machten neues Make-up. Ich weiß nicht, wie ich mein Make-up nennen soll, aber ich habe die Idee im Internet gefunden. Meine Freundin war als Clown geschminkt.

Wir hatten Angst, fremde Menschen nach Süßigkeiten zu fragen, denn Halloween ist in Kasachstan nicht so beliebt wie in Amerika. Aber Kinder verkleiden sich gern, und viele haben wirklich gruselige Kostüme. Deshalb gingen wir nur zu unseren Freunden, und diese gaben uns mit großer Freude reichlich Süßigkeiten. Und wieder einmal bewahrheitete sich: „An Halloween kannst du sein, wer immer du sein willst“.Ibragim Aikorkem Ich habe mich sehr auf die Herbstferien gefreut, weil ich vom Lernen sehr müde war und mich erholen wollte. Außerdem mag ich den Herbst sehr, weil es dann überall schön aussieht. Überall liegen bunte Blätter, und das finde ich wunderbar. Die Ferien haben mir gut gefallen, weil ich jeden Tag mit meinen Freundinnen spazieren gegangen bin. Am besten hat mir das Wetter gefallen. Es war morgens und abends ein bisschen kalt, aber am Tag war es warm und sonnig. Man konnte viel draußen sein. Manchmal hat es geregnet, und dann war die Luft frisch. Oft aber hat die Sonne geschienen, und die gelben Blätter sind auf den Boden gefallen und haben unter den Füßen geraschelt. Im Park war es besonders schön, weil man dort die ganze Schönheit des Herbstes sehen konnte. Ich liebe die Herbstferien! Taisiya Molchanova

Meine Herbstferien waren sehr langerwartet. Ich verbrachte meine Ferien so: Ich hatte zunächst einen Fussballwettbewerb, wo wir gegen andere Klassen unserer Schule spielten. Wir haben den zweiten Platz gewonnen. Auch hatte ich ein Wettbewerb mit meinem Mannschaft „Khan Taniri“ („Хан Танiрi“). Wir haben an einem Wettbewerb, der J-Liga heißt, teilgenommen. Diese Herbstferien waren kurz, sie verliefen aber sehr gesittet, weil ich mit meiner Familie war. Wir sind in den Park spazieren gegangen. Der FC Kairat Almaty ist unsere beliebte Fußballmannschaft. Ich bin auf alle Spielen von Kairat gegangen, die während der Ferien waren. So habe ich meine Ferien verbracht. Alen Janysbayev

Ich liebe die Herbstferien, obwohl sie kurz sind. In diesem Jahr waren die Herbstferien ein bisschen schwierig für mich, weil ich mich auf einen Klavierwettbewerb und gleichzeitig auch auf ein Neujahrskonzert vorbereitet habe. Aber ich hatte mehr Freizeit als gewöhnlich, deswegen konnte ich mit meiner Familie und Freunden viel Zeit verbringen und beschäftigte mich mit großem Vergnügen mit meinen Aktivitäten. Und während der Herbstferien bekam ich unvergessliche Eindrücke von einem Fußballwettkampf zwischen den siebten Klassen. Obwohl wir den 2. Platz bekamen, habe ich eine tolle Zeit mit meinen Mitschülern verbracht. So endeten meine Herbstferien – kurz, aber schön! Alinur Saulenbek