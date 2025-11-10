Dies ist ein Fehldruck. Hier wurden vier Schachfiguren vertauscht eingezeichnet (2 Vertauschungen). Wie muss die korrekte Figurenstellung aussehen?

Der sK steht im illegalen Schachgebot durch zwei weiße schwarzfeldrige Läufer. Diese beiden wL sind außerdem noch selber illegal, da es keine Umwandlungen gegeben haben konnte. Der wLg5 kann mit dem wBg2 getauscht werden (letzter Zug war dann wBg4-g5+). Der immer noch illegal Schach bietende wLd4 muss nun mit dem wBd2 getauscht werden, wodurch die Figurenstellung auf dem Brett vollständig legal wird. Das Tauschen wLd4 mit wBg2 und wLg5 mit wBd2 führt optisch betrachtet zum gleichen Endergebnis (und nur danach war gefragt gewesen). Die korrigierte Figurenstellung lautet also wLd2, wLg2, wBd4, wBg5. – Nicht tauschbar wäre z.B. der wLd4 mit dem wTc1, da der ehemals wTa1 wegen des nun vorhandenen wLc1 seinen Eckbereich nicht mehr hätte verlassen können. – Tauschen wLd4 mit wTe1? Der wL hätte sein Grundfeld c1 nicht verlassen können.