Kasachstans Wirtschaft hat im laufenden Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Wie der erste Vize-Minister für nationale Wirtschaft, Asamat Amrin, in einer Regierungssitzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt in den ersten neun Monaten um 6,3 Prozent. Damit setzt das Land seinen Wachstumstrend fort.

Das Plus wird vor allem von Industrie, Handel und Transport getragen – diese drei Bereiche steuern mehr als 70 Prozent des gesamten BIP-Zuwachses bei. Der reale Sektor legte um 8,1 Prozent zu, die Dienstleistungen um 5,3 Prozent. Besonders stark war der Anstieg im Bauwesen, das ein Wachstum von 14,9 Prozent verzeichnete.

Auch im Handel (+8,8 Prozent) und in der verarbeitenden Industrie (+6,2 Prozent) blieb die Dynamik hoch. In der Landwirtschaft, die um 4,4 Prozent wuchs, sorgten insbesondere die Regionen Nord-Kasachstan, Kostanai und Aqmola für Auftrieb, während Abai, Ulytau und Schymkent Rückgänge meldeten.

Ein zentraler Wachstumstreiber sind die Investitionen: Das Anlagekapital stieg um 13,5 Prozent auf 13,8 Billionen Tenge. Besonders stark investiert wurde in Industrie, Landwirtschaft, Transport sowie im Finanz- und Bildungssektor. Regionen wie Aqmola, Zhambyl, Aqtöbe und Pawlodar sowie die Hauptstadt Astana verzeichneten die höchsten Zuwächse. Nur in der Region Atyrau wurde ein Rückgang beobachtet.

Auch der Außenhandel zeigt ein robustes Bild: Von Januar bis August belief sich der Handelsumsatz auf 90,1 Milliarden US-Dollar, davon entfielen 50,2 Milliarden auf Exporte und 40,1 Milliarden auf Importe. Trotz niedrigerer Rohstoffpreise erzielte Kasachstan einen Handelsüberschuss von über zehn Milliarden US-Dollar.

Das stabile Wachstum untermauert Kasachstans wirtschaftliche Stärke in einem global schwierigen Umfeld. Die positive Entwicklung in den Schlüsselbranchen könnte die Basis für eine nachhaltige Modernisierung der Wirtschaft bilden – vorausgesetzt, das Investitionstempo hält an und die regionalen Unterschiede werden verringert.

DAZ