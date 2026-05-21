Am 15. Mai 2026 fand am Gymnasium Nr. 68 die feierliche Übergabe der DSD-II-Diplome statt. Dieses bedeutende Ereignis versammelte Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern sowie Ehrengäste. Unter den Gästen waren die Schulleiterin Danagul Nurlybekowna, der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Herr Matthias Kiesler, sowie die Fachschaftsberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Almaty, Frau Ute Dewald.

Für die Absolventinnen und Absolventen ist das DSD-II-Diplom nicht nur das Ergebnis vieler Jahre intensiven Deutschlernens, sondern auch ein Nachweis ihres hohen Sprachniveaus. Für unsere Schule ist die jährliche Diplomübergabe ein besonderer Moment des Stolzes und zugleich ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche Entwicklung des deutschen Sprachprofils.

Die feierliche Zeremonie begann mit der Nationalhymne der Republik Kasachstan. Anschließend begrüßte die Schulleiterin Danagul Nurlybekowna die Gäste und gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden herzlich zu ihrem Erfolg. Das Programm der Veranstaltung war vielfältig und emotional gestaltet und schuf eine besondere Atmosphäre für diesen wichtigen Tag.

Ausdauer, Zielstrebigkeit und sprachliche Leistungen

Vor der offiziellen Übergabe richteten die Schulleiterin Danagul Nurlybekowna, der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Herr Matthias Kiesler, sowie Frau Ute Dewald ihre Glückwünsche an die Schülerinnen und Schüler. In ihren Reden würdigten sie die Ausdauer, Zielstrebigkeit und sprachlichen Leistungen der Diplomandinnen und Diplomanden. Ebenso betonten sie die wichtige Rolle der Lehrkräfte und Eltern, die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg unterstützt haben.

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Übergabe der DSD-II-Diplome. Die Diplome wurden den Absolventinnen und Absolventen von Frau Ute Dewald überreicht. In den Gesichtern der Diplomandinnen und Diplomanden waren Freude, Erleichterung und Stolz deutlich zu erkennen.

Im Namen der Diplomandinnen und Diplomanden hielten Fjodor Lakejew und Jasmina Syzdykowa eine Dankesrede. Sie erinnerten daran, wie alles mit den ersten Deutschstunden begonnen hatte, und bedankten sich bei allen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben.

Auch die Eltern erlebten diesen Moment mit großer Freude. Im Namen der Eltern sprach Baibossynowa Aksaule Manenowna den Absolventinnen und Absolventen herzliche Glückwünsche aus. Die Übersetzung übernahm Diana Scharkowa.

In allen Reden wurde deutlich, welche große Bedeutung das DSD-II-Diplom für die Schülerinnen und Schüler hat. Herr Matthias Kiesler bezeichnete das Diplom in seiner Rede als einen „Diamanten“, der den Absolventinnen und Absolventen viele neue Möglichkeiten eröffnet. Es ist nicht nur ein Nachweis sehr guter Deutschkenntnisse, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung Studium, internationale Bildung und persönliche Weiterentwicklung.

Eindrücke der Schülerinnen und Schüler

Die Veranstaltung hinterließ bei allen Beteiligten viele positive Eindrücke. Die aufrichtigen Emotionen der Schülerinnen und Schüler sowie der Stolz der Eltern und Lehrkräfte machten diesen Tag besonders.

Riana teilte mit: „Für mich war der schönste Moment die Übergabe der Zuckertüten an die Schüler der 11M-Klasse durch die Schüler der 1M-Klasse. In diesem Augenblick habe ich die Freude für die Absolventen besonders stark gespürt. Diese Feier hat mir noch mehr Motivation gegeben, weiterzumachen und in Zukunft ebenfalls das DSD-II-Diplom zu erhalten.“

Kira erzählte: „Mich hat die Veranstaltung sehr berührt. Sie erinnerte mich daran, wie schnell die Zeit vergeht, und inspirierte mich dazu, die deutsche Sprache noch fleißiger zu lernen und weiter auf das DSD II hinzuarbeiten.“

Tomiris bemerkte: „Für mich war der Moment besonders, als die Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome endlich in den Händen hielten. Ihre Emotionen waren sehr ehrlich. Sie sind für mich ein Vorbild und haben mir gezeigt, dass man nicht aufgeben darf, wenn man ein Ziel erreichen möchte.“

„Besonders emotional wurde der Abend auch durch die persönlichen Eindrücke der Schülerinnen selbst“. So teilte Darina Bekban ihre Gedanken zur Feier und betonte, dass hinter jedem DSD-Diplom Jahre harter Arbeit, Vorbereitung und Motivation stehen. Ihrer Meinung nach wurde während der Verleihung allen noch einmal bewusst, wie viel die Schülerinnen und Schüler gemeinsam erreicht haben. Besonders inspirierend sei für sie gewesen, dass unter den Diplomandinnen auch die DAAD-Stipendiatinnen Aizhan und Yasmina Syzdykova waren, deren Erfolg zeige, dass Ausdauer und Engagement große Möglichkeiten eröffnen können. Außerdem hob Darina hervor, dass das deutsche отделение der Gymnasium Nr. 68 erneut bewiesen habe, wie stark und zielorientiert die Schülerinnen und Schüler der Schule seien.

Die feierliche Übergabe der DSD-II-Diplome wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Sie zeigt, wie viel Einsatz, Disziplin und Ausdauer hinter diesem Erfolg stehen. Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Erfüllung ihrer Träume.

Kira Lyashko, Tomiris Begeyeva, Riana Kim, Darina Bekban, Gymnasium Nr. 68