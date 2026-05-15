Im deutschen Fußball gibt es einen entscheidenden Moment in der Entwicklung eines Spielers: den Zeitpunkt, an dem seine Leistungen nicht mehr nur innerhalb der eigenen Mannschaft, sondern auf regionaler Ebene bewertet werden. Für den 13-jährigen Tanirzhan Yegaliyev hat diese Phase bereits begonnen.

Geboren im Jahr 2012, begann er seine fußballerische Laufbahn in Schymkent beim Kinderclub Baby Football. Fußball spielte von Anfang an eine zentrale Rolle in seinem Leben. Anschließend durchlief er Auswahlverfahren bei den Akademien von FC Kairat und FC Ordabasy und entschied sich schließlich für den Weg im System von Ordabasy. Dort legte er die Grundlagen seines Spiels: taktisches Verständnis, Disziplin und Teamfähigkeit. Schon früh fiel er nicht nur durch seine Technik, sondern auch durch sein ausgeprägtes Spielverständnis auf.

Ein Wendepunkt folgte im Jahr 2023. Beim Projekt „Bundes Trials“ setzte sich Tanirzhan in einem zweistufigen Auswahlverfahren gegen mehr als 120 Spieler im Alter von 11 bis 19 Jahren durch. Obwohl er der jüngste Teilnehmer war, erzielte er das beste Ergebnis und erhielt eine Einladung nach Deutschland.

Start mit Hindernissen

Im Frühjahr desselben Jahres reiste er erstmals nach Köln und absolvierte Probetrainings bei mehreren Vereinen, unter anderem im Nachwuchssystem des 1. FC Köln. Dort sammelte er erste Erfahrungen in einem deutlich anspruchsvolleren Umfeld mit höherem Spieltempo und strukturierten Trainingsbedingungen. Im August 2023 erlitt er jedoch eine Verletzung, die ihn zu einer Rückkehr in die Heimat zwang. Die anschließende Rehabilitationsphase fiel mit dem Warten auf sein Visum zusammen und stellte eine zusätzliche Herausforderung dar.

Sein endgültiger Umzug nach Deutschland erfolgte im August 2024. In Köln besucht Tanirzhan eine staatliche Schule und spielt für SC West Köln, einen Verein der höchsten Spielklasse der Region Mittelrhein. Die Eingewöhnung gelang schnell: Bereits in seiner ersten Saison etablierte er sich als Stammspieler und entwickelte sich zu einer zentralen Figur im Team. Er wurde flexibel im Angriff und im Mittelfeld eingesetzt, überzeugte jedoch besonders im Zentrum, wo er das Spiel lenkte und Torchancen vorbereitete.

Die Saison 2024/2025 verlief für den SC West Köln äußerst erfolgreich: Die Mannschaft blieb ungeschlagen, gewann die Mittelrheinliga und mehrere regionale Turniere. In der Frühjahrsphase konnte das Team innerhalb von vier Tagen zwei Turniere für sich entscheiden und belegte bei einem weiteren den zweiten Platz.

Der nächste Entwicklungsschritt führte auf die Ebene der Regionalauswahl. Tanirzhan wurde zunächst in den erweiterten Kader der Mittelrhein U14 (33 Spieler) berufen und anschließend erneut zu einem Lehrgang eingeladen, an dem 22 Spieler teilnahmen. Innerhalb des deutschen Fördersystems gilt nicht allein die Nominierung als entscheidend für den jeweiligen Spieler, sondern auch dessen Fähigkeit, sich nachhaltig in einer Mannschaft zu behaupten. Die Vorbereitung der Spieler erfolgt im Rahmen der Strukturen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Blick auf den Länderpokal – einen zentralen Wettbewerb der Regionalauswahlen, der für Talentscouts richtungsweisend ist.

Disziplin und Eigenständigkeit

Neben dem Fußball meistert Tanirzhan auch seinen schulischen Alltag auf Deutsch erfolgreich. Sein Tagesablauf erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Eigenständigkeit: Tägliche Fahrten von etwa einer Stunde pro Strecke zum Training, die Verbindung von Schule, Training und Regeneration sowie das Leben im Internat prägen seinen Alltag. Ergänzend absolviert er individuelle Trainingseinheiten, unter anderem im Ausdauerbereich bei einem Spezialisten, der auch mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz arbeitet, sowie Einheiten, die seine technischen Fähigkeiten stärken sollen.

Seine Trainer heben insbesondere seine Spielintelligenz, seine Fähigkeit zur Tempokontrolle sowie seine Entscheidungsstärke unter Druck hervor. Bereits früh erhielt er von spanischen Trainern den Spitznamen „Iniesta“. In Deutschland wird er hingegen „Maschine“ genannt – ein Hinweis auf seine Konstanz und mentale Stärke.

Sein Werdegang steht beispielhaft für den Weg eines jungen Spielers in einem leistungsorientierten System, in dem jeder Schritt aufs Neue bestätigt werden muss. Genau darin liegt die zentrale Herausforderung – und zugleich die Grundlage seines kontinuierlichen Fortschritts.

Almas Khairullin