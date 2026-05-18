Eine Schachfigur steht zu viel auf dem Brett. Welche?

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Wen schlug der wBd4? Ein sT hätte nach dort nicht hin gelangen können. Und woher kommt der wLb4? – wBd2 zu viel auf dem Brett? Illegales Schachgebot durch sLc3. – wBd4 zu viel da? wLb4 wäre illegal. – wLb4 zu viel? Der weiße c-Bauer hätte nichts auf der d-Linie schlagen können. – wBg4 zu viel? Dieser Bauer hätte zwar einst auf h8 umwandeln können in wL (hierbei auf h7 sT geschlagen), steht nun auf b4, doch erklärt das nicht den Schlagfall auf der d-Linie. – sLc3 zu viel, weil geschlagen auf der d-Linie? wLb4 wäre illegal. Daraus folgt: wBb2 zu viel da! Die schwarzen a- und b-Bauern schlugen einst über Kreuz den weißen b-Bauern und einen wT. Hierbei hatte ein sT die 8. Reihe verlassen können, um auf der d-Linie geschlagen zu werden.