Bewerbungsvoraussetzungen

– Staatsbürgerschaft des teilnehmenden Landes;

– jünger als 30 Jahre zum Beginn des Stipendiums;

– abgeschlossenes Universitätsstudium (mindestens Bachelorstudium) in einem beliebigen Studienfach (der Nachweis des Studienabschlusses kann in begründeten Fällen bis zum 31. Dezember 2026 nachgereicht werden);

– ausgeprägtes Interesse an politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen;

– gesellschaftliches und/oder politisches Engagement;

– sehr gute deutsche Sprachkenntnisse (mindestens Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen).

Wie bewirbt man sich?

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung als eine PDF‑Datei (mit der Bezeichnung: Nachname-Vorname) per E‑Mail an info@astana.diplo.de (Botschaft der Bundesrepublik Deutschland) oder info@almaty.diplo.de (Generalkonsulat Almaty).

Die PDF‑Datei darf eine Maximalgröße von 10 MB nicht überschreiten. Falls die PDF‑Datei die Größe von 10 MB übersteigt, teilen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen auf mehrere E-Mails auf. Bitte übersenden Sie keine ZIP‑Dateien.

Nur mit folgenden Unterlagen ist Ihre Bewerbung vollständig:

– Bewerbungsformular (in deutscher Sprache auszufüllen);

– Nachweis über sehr gute Deutschkenntnisse;

– Motivationsschreiben in deutscher Sprache (max. 2 Seiten);

– Zwei aktuelle Empfehlungsschreiben (auf Deutsch oder Englisch), in denen die fachliche Qualifikation für das IPS‑Programm beurteilt wird (gemäß den Vorgaben zum Empfehlungsschreiben https://www.bundestag.de/resource/blob/1149426/empfehlungsschreiben_global.pdf);

– Studienabschlusszeugnis der Hochschule (im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie in englischer oder deutscher Sprache);

– Kopie des Reisepasses oder der nationalen Identitätskarte als Nachweis der Staatsangehörigkeit eines der Teilnehmerländer;

– ein Bewerbungsfoto als Bilddatei (JPEG oder anderes übliches Bildformat).

Als Hilfestellung steht Ihnen eine Checkliste für Ihre Bewerbung zur Verfügung (https://www.bundestag.de/resource/blob/189516/checkliste_allgemein.pdf).

Bewerbungsfrist für IPS 2027 bis 31. Juli 2026

Wie geht es nach der Einreichung der Bewerbung weiter?

Nachfragen bezüglich des Eingangs Ihrer Bewerbung richten Sie bitte direkt an die zuständige deutsche Auslandsvertretung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt. Die Vorauswahl erfolgt durch die jeweils zuständige deutsche Auslandsvertretung. Die qualifiziertesten Bewerberinnen und Bewerber werden im Zeitraum von Juli bis Dezember zu einem persönlichen Auswahlgespräch eingeladen. Eine Auswahlkommission des Deutschen Bundestages trifft die Endauswahl auf Grundlage der sprachlichen, fachlichen, sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie in FAQ auf https://www.bundestag.de.