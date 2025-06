Das Republikanische Akademische Deutsche Theater lädt zur Aufführung des Stückes „Wolgakinder“ und einem Publikumsgespräch ein.

Am 17. Juni 2025 um 19:00 Uhr findet im Deutschen Theater von Almaty eine Aufführung des Theaterstücks „Wolgakinder“ statt, das auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der Schriftstellerin Gusel Jachina basiert. Die Inszenierung ist dem Schicksal der Wolgadeutschen gewidmet und berührt Themen kollektiver Traumata der Wolgadeutschen, kultureller Identität und zwischenmenschlicher Beziehungen.

Dieser Abend ist ein Beitrag zum Jubiläumsjahr des Deutschen Theaters, das 2025 sein 45-jähriges Bestehen begeht. Die Theaterinszenierung und die anschließende Diskussion verbinden Kunst, Geschichte und lebendigen Dialog.

Im Anschluss an die Aufführung findet eine offene Diskussion statt mit:

– Natascha Dubs, künstlerische Leiterin und Intendantin des Theaters

– Gusel Jachina, Schriftstellerin, Autorin des Romans „Wolgakinder“

– Edwin Warkentin, Leiter des Kulturreferates für Russlanddeutsche und Autor des Podcasts „Steppenkinder“.

Das Publikumsgespräch moderiert Anton Genza, Journalist der Deutschen Allgemeinen Zeitung.

Themen des Gesprächs sind u.a. die Geschichte und Gegenwart der Deutschen in Kasachstan, die Bedeutung und der Weg des Deutschen Theaters und die Erinnerungskultur in den literarischen Werken von Gusel Jachina. Die Veranstaltung findet in deutscher und russischer Sprache statt und wird gedolmetscht. Eine Kooperation des Republikanischen Akademischen Deutschen Theaters, des Kulturreferates für Russlanddeutsche (Detmold, Deutschland) und des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg (Stuttgart, Deutschland).

Datum: Dienstag, 17. Juni 2025.

Uhrzeit: 19:00

Veranstaltungsort: Deutsches Theater Almaty, Papanin-St. 70, Almaty, Kasachstan

Weitere Informationen: https://nemetski.kz/deti_volgi