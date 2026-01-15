Kasachstans Sängerin Yenlik erreicht einen internationalen Meilenstein: Als erste Künstlerin aus ihrem Land tritt sie beim deutschen YouTube-Musikformat A COLORS SHOW auf und bringt ihre einzigartige Mischung aus R&B, Hip Hop und Pop einem weltweiten Publikum näher.

Die kasachische Sängerin und Songwriterin Yenlik, mit dem bürgerlichen Namen Enlik Qurarbek, schreibt Musikgeschichte: Am 12. Januar 2026 trat sie als erste Künstlerin aus Kasachstan beim internationalen Musikprojekt A COLORS SHOW auf – einer bekannten deutschen YouTube-Plattform, auf der Musikerinnen und Musiker vor minimalistischen, einfarbigen Hintergründen live performen. COLORS gilt als Sprungbrett für internationale Karrieren und präsentierte zuvor Stars wie Billie Eilish, Drake, Doja Cat und viele andere.

Yenlik wurde 1998 im Dorf Burunday in der Region Almaty geboren. In einer musikalischen Familie aufgewachsen, kam sie schon früh mit traditionellen Klängen in Berührung, denn ihr Vater spielte Dombra und schrieb Gedichte, was ihre kreative Entwicklung stark prägte. Nach dem Studium zur Englischlehrerin wandte sie sich zunehmend der Musik zu, nahm Gesangsunterricht und begann, eigene Songs zu schreiben. 2021 veröffentlichte sie ihre ersten Singles, darunter DOP, die ihr erste Aufmerksamkeit in Kasachstan verschafften.

Musikalisch bewegt sich Yenlik zwischen R&B, Hip Hop und Pop, oft mit kasachischen Texten. Sie kombiniert moderne Beats mit traditionellen Elementen und verleiht ihren Songs durch diese Mischung eine einzigartige Identität. 2025 erschien ihr Debütalbum Bipl, das elf Tracks umfasst und Themen wie Selbstakzeptanz, Lebensfreude und persönlichen Wachstum behandelt. Einzelne Songs wie Bir kem düniye oder Meili erreichten große Popularität und unterstrichen Yenliks wachsende Bedeutung auf der nationalen Musikszene.

Der Auftritt bei COLORS ist ein Meilenstein für ihre Karriere: Frühere Bewerbungen ihres Teams blieben ohne Erfolg, dieses Mal jedoch kam die Einladung direkt von den Produzenten. Für Yenlik war dies ein sehr emotionaler Moment. Gleichzeitig gilt ihr Auftritt als historischer Durchbruch für die kasachische Musikszene, da er das internationale Publikum erstmals direkt auf lokale Künstlerinnen und Künstler aufmerksam macht.

Mit Ende 20 immer noch sehr jung, hat Yenlik bereits beachtliche Erfolge erzielt. Sie steht heute symbolisch für eine neue Generation kasachischer Musikerinnen und Musiker, die traditionelle Elemente mit modernen Genres verbinden. Ihr Auftritt bei COLORS öffnet Türen für die weltweite Wahrnehmung der modernen kasachischen Musik und zeigt, dass lokale Identität und globaler Musikgeschmack erfolgreich miteinander verschmelzen können.

