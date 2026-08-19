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Am 19. August hat die neue deutsche Botschafterin in Kasachstan, Dr. Heike Renate Peitsch, dem Staatspräsidenten Kassym-Schomart Tokajew im Palast der Unabhängigkeit in Astana ihr Beglaubigungsschreiben überreicht.

Frau Dr. Peitsch war zuvor von 2023 bis 2026 deutsche Botschafterin in Luxemburg und ist nun die neue Leiterin der Deutschen Botschaft in Astana. Sie verfügt zudem über langjährige diplomatische Erfahrung im postsowjetischen Raum, unter anderem als Botschafterin in Armenien und Georgien sowie in verschiedenen Funktionen an den deutschen Vertretungen in Moskau und St. Petersburg.

Dr. Peitsch gehörte zu neun akkreditierten Botschafterinnen und Botschaftern, die ihre Beglaubigungsschreiben überreichten. In seiner Ansprache betonte Tokajew die friedensorientierte Außenpolitik Kasachstans angesichts der aktuellen geopolitischen Lage.

„Wir sind davon überzeugt, dass der Frieden triumphieren muss“, erklärte der Präsident.

Kasachstan werde alles Notwendige tun, um Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit sowohl in Zentralasien als auch darüber hinaus zu fördern. Darüber hinaus verwies Tokajew auf das wirtschaftliche Potenzial Kasachstans und die Bedeutung ausländischer Investitionen. Das Land wolle seine Politik der offenen Türen gegenüber internationalen Unternehmen und Investoren konsequent fortsetzen.

Zugleich hob der Präsident die laufenden politischen Reformen hervor und verwies auf die geplanten Wahlen zum Kurultai. Zum Abschluss bekräftigte Tokajew das Interesse Kasachstans an einer weiteren Vertiefung der Beziehungen und einer vielseitigen Zusammenarbeit mit den Staaten der neu akkreditierten Botschafter und Botschafterinnen.