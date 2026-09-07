Im Rahmen der Berichterstattung über die Wahlen des Kurultai demonstriert das ressourcenreiche Kasachstan, wie modernes Standortmarketing und gelebte Tradition Hand in Hand gehen. Eine internationale Journalisten-Delegation erlebte im Restaurant Rubai, wie das Land seine nomadischen Wurzeln als verbindendes Element nutzt, um globale Wirtschafts- und Medienkontakte nachhaltig zu stärken.

Wer über die wirtschaftliche und politische Zukunft Zentralasiens berichtet, kommt an Kasachstan nicht vorbei. Doch abseits der harten Fakten rund um Rohstoffe, geopolitische Weichenstellungen und die jüngsten Wahlen des Kurultai, setzt die Nation zunehmend auf ein hochwirksames, tief in der Kultur verankertes Instrument der Außenwirtschafts- und Imagepolitik: die Gastro-Diplomatie.

Wie lebendig diese Kultur der offenen Türen gelebt wird, zeigte sich bei einem exklusiven Abend im renommierten Restaurant Rubai in Astana. Hier wurde deutlich: Kulinarik ist in Kasachstan kein bloßes Rahmenprogramm – sie ist ein aktiver Ausdruck des nationalen Brandings und ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Offenheit des Landes. Dass die Uhren auf dem zentralasiatischen Parkett kulinarisch etwas anders ticken, nahmen die internationalen Gäste dabei mit einem Schmunzeln zur Kenntnis: Wer Kasachstan bereist, merkt schnell, dass das Land für überzeugte Vegetarier oder Veganer eine charmante Herausforderung darstellt. Fleisch ist hier kein optionaler Bestandteil, sondern das stolze Fundament fast jeder Mahlzeit und der ultimative Ausdruck von Hochachtung gegenüber dem Gast.

Kulturgut Pferdefleisch: Zwischen Nomadenerbe und Premium-Zutat

Während der Verzehr von Pferdefleisch in Deutschland und weiten Teilen Mitteleuropas heute emotional stark debattiert wird, und fast vollständig von den Speisekarten verschwunden ist, stellt er in Zentralasien eine tragende Säule der kulturellen Identität dar. Für die historischen Reitervölker der eurasischen Steppe war das Pferd über Jahrtausende hinweg Lebensversicherung, Fortbewegungsmittel und wichtigster Proteinlieferant, um die extremen, eisigen Winter zu überstehen.

Aus dieser reinen Überlebensstrategie der Nomaden entwickelte sich im modernen Kasachstan ein echtes kulinarisches Kulturgut. Pferdefleisch gilt dort keineswegs als „günstige Alternative“, sondern ist, im Gegenteil, ein exklusives und hochpreisiges Premium-Produkt, das vor allem zu Festtagen und zu Ehren besonderer Gäste serviert wird.

Neben dem tiefen Respekt vor dem Tier schätzen die Kasachen auch die ernährungsphysiologischen Vorzüge: Das Fleisch ist von Natur aus extrem fettarm, reich an Proteinen und hochgradig bekömmlich. Die traditionelle Haltung der Tiere auf den weitläufigen, unberührten Steppenweiden garantiert zudem eine Fleischqualität, die Spitzenköche im Restaurant Rubai meisterhaft in Szene zu setzen wissen.

Beshbarmak als Symbol für Partnerschaft und Vertrauen

Im Zentrum des Abends stand folgerichtig das Nationalgericht Beshbarmak – übersetzt „Fünf Finger“ –, das traditionell in geselliger Runde geteilt wird. Was auf den ersten Blick eine faszinierende Begegnung mit gelebter Geschichte ist, symbolisiert bei genauerer Betrachtung das kasachische Geschäfts- und Beziehungsmodell: Es basiert auf Gemeinschaft, Vertrauen und Augenhöhe.

Das stundenlang schonend gekochte Pferdefleisch, und die traditionelle Pferdefleischwurst Kazy, werden auf großflächigen, hauchdünnen Teigplatten serviert, gekrönt von einer kräftigen Zwiebelsauce (Tuzdyk). Die Qualität der Zutaten und die handwerkliche Perfektion der Zubereitung begeisterten die internationalen Gäste nachhaltig.

Flankiert wurde das Menü von Baursaki, goldgelb ausgebackenen Teigbällchen, die in der Steppenkultur für die Sonne und das aufrichtige Wohlwollen des Gastgebers stehen. In der modernen Wirtschaftswelt übersetzt sich dieses kulinarische Erbe in eine klare Botschaft: Kasachstan positioniert sich als verlässlicher, aufgeschlossener und zutiefst gastfreundlicher Partner für globale Investitionen und Kooperationen. Das gemeinsame Teilen einer großen Platte bricht hierbei auf natürliche Weise hierarchische Barrieren und schafft eine exzellente Basis für den internationalen Dialog.

Kultureller Reichtum als Fundament für globale Kooperationen

Dass Kasachstan seine kulturelle Identität mit Stolz und auf höchstem Niveau präsentiert, bewies auch das begleitende Kulturprogramm. Preisgekrönte Spitzenmusiker des Landes demonstrierten auf traditionellen Instrumenten, wie der Dombra, eine akustische Virtuosität, die die reiche Geschichte der Steppe lebendig werden ließ. Es ist der harmonische Einklang aus traditionsreicher Kultur, und moderner Professionalität, der das Land international so attraktiv macht.

Für die anwesenden Wirtschaftsjournalisten und globalen Multiplikatoren wurde an diesem Abend im Rubai eines klar: Kasachstan versteht es meisterhaft, den Spagat zwischen dynamischem wirtschaftlichen Aufstieg und der tiefen Verwurzelung in seinen nomadischen Traditionen zu meistern. Wer in diesem Markt erfolgreich agieren will, erfährt hier, dass nachhaltige Partnerschaften, vor allem durch gegenseitigen Respekt, echtes Interesse und das Teilen gelebter Gastfreundschaft besiegelt werden. Kasachstan präsentiert sich so als moderner Brückenbauer in einer globalisierten Welt, getragen von einer Kultur und Gastfreundschaft, die weit über den Abend hinaus im Gedächtnis bleiben.

Christian Grosse