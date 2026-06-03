Wer sind die vier Unbekannten auf c6, f7, h1 und h7?

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sKf7/h7? Illegales Springer-Schachgebot. – sKh1? Letzter Zug war dann wBh2xg3+. Die weißen g- und h-Bauern belegen somit insgesamt 2 Schlagfälle (beide sT), sLf8 wurde einst auf seinem Grundfeld geschlagen. Der wK passt legal dann nur noch auf f7/h7. Die Bauern auf Reihe 6 belegen 2 weitere Schlagfälle (auf der b-Linie wurde ein sB geschlagen, auf g6 ein wT). Zum Einsetzen verbleiben so noch der schwarze c-Bauer und der weiße d-Bauer, doch diese lassen sich nicht auf den restlichen markierten Feldern unterbringen. Daraus folgt: sKc6 (und zuletzt geschah wBc5xsBb6 e.p.+ aufgrund sBb7-b5, und davor wLa4+). Daraus folgt: wKh1 (der wK hätte nie nach f7/h7 ziehen können). sLd3 ist folglich ein Wandlungsläufer vom schwarzen c-Bauern (Wandlungsfeld d1, hierzu weißen d-Bauern geschlagen). Zwingende Restbesetzung: sTf7, sTh7.