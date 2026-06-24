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Die WM 2026 schreibt Geschichte: Erstmals kämpfen 48 Teams in drei Gastgeberländern um den Titel. Während Usbekistan sein WM-Debüt feiert, setzen Messi und Ronaldo weitere Meilensteine und Deutschland meldet sich im Kreis der Favoriten zurück.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat bereits Geschichte geschrieben, noch bevor das Turnier beendet ist. Zum ersten Mal findet eine WM gleichzeitig in drei Ländern statt: in den USA, Kanada und Mexiko. Erstmals nehmen 48 Nationalmannschaften an der Endrunde teil, und das Turnier ist damit das größte in der Geschichte des Fußballs.

Auf dieser Weltmeisterschaft fand nicht nur der sensationelle erste Auftritt Usbekistans statt, sondern es gab auch weitere Rekorde von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sowie die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der Titelanwärter.

Der historische Erfolg Usbekistans

Die größte Überraschung des Turniers für Zentralasien ist die Nationalmannschaft Usbekistans. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte qualifizierte sich die Mannschaft für eine Weltmeisterschaft, was einen wichtigen Meilenstein für den usbekischen Fußball darstellt.

In einer schwierigen Gruppe mit Portugal, Kolumbien und der Demokratischen Republik Kongo erhielt das Team die Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu messen. Im ersten Spiel unterlag Usbekistan Kolumbien mit 1:3, anschließend folgte eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Portugal. Dennoch war allein die Teilnahme an diesem Turnier ein historisches Ereignis, nicht nur für das Land selbst, sondern für die gesamte Region.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft gilt als das Ergebnis jahrelanger Investitionen in die Nachwuchsförderung und die Entwicklung des nationalen Fußballs. Bereits in den vergangenen Jahren machten usbekische Nachwuchsmannschaften auf internationaler Ebene auf sich aufmerksam. Der erstmalige Einzug in eine WM-Endrunde markiert daher einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Fußballs im Land.

Für Millionen Fußballfans in Zentralasien wurde die WM-Teilnahme der usbekischen Nationalelf zum Beweis dafür, dass eine langfristige und systematische Förderung des Fußballs Früchte tragen kann. Die junge Generation usbekischer Spieler sammelte wertvolle Erfahrungen im Duell mit den größten Stars des Weltfußballs und legte damit möglicherweise den Grundstein für weitere Erfolge in der Zukunft.

Das letzte Kapitel einer großen Rivalität

Die Weltmeisterschaft 2026 könnte auch die letzte für die beiden größten Fußballer des frühen 21. Jahrhunderts sein: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind wieder dabei und haben bereits mit Paukenschlägen auf sich aufmerksam gemacht.

Der Portugiese stellte einen einzigartigen Rekord auf und wurde zum ersten Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften getroffen hat. Zuvor war es keinem Fußballer gelungen, über eine derart lange internationale Karriere hinweg auf höchstem Niveau erfolgreich zu bleiben.

Dennoch stand erneut Lionel Messi im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Argentinier bestreitet bereits seine sechste Weltmeisterschaft, was für sich genommen schon ein Rekord ist. Noch bedeutender ist jedoch eine andere Bestmarke: Im Spiel gegen Österreich stellte Messi einen neuen WM-Rekord auf und wurde zum erfolgreichsten Torschützen der Weltmeisterschaftsgeschichte.

Über zwanzig Jahre hinweg hat Messi bei Weltmeisterschaften den Weg vom talentierten Nachwuchsspieler zur absoluten Fußballlegende zurückgelegt. Er gewann die Weltmeisterschaft in Katar und prägt vier Jahre später weiterhin das Spiel der amtierenden Weltmeister.

Der Vergleich zwischen Messi und Ronaldo geht längst über Zahlen und Statistiken hinaus. Der Portugiese beeindruckt durch seine Langlebigkeit und außergewöhnliche körperliche Verfassung, der Argentinier durch seinen Einfluss auf das Spiel und seine Fähigkeit, den Ausgang von Partien zu entscheiden. Doch gerade die Weltmeisterschaften haben das Vermächtnis Lionel Messis endgültig gefestigt.

Er führte Argentinien nicht nur zum Titel, sondern wurde auch zur prägenden Figur des größten Fußballturniers der Welt. Seine Rekorde, die Zahl seiner Einsätze, seine Tore und sein Einfluss auf das Spiel machen ihn zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Sportgeschichte.

Deutschland kehrt in den Kreis der Favoriten zurück

Nach den enttäuschenden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 reiste die deutsche Nationalmannschaft mit dem klaren Ziel an, zu beweisen, dass die Krise überwunden ist.

Bislang hinterlässt das Team einen überzeugenden Eindruck. Das 7:1 gegen Curaçao zeigte die enorme Offensivstärke der Mannschaft, während der 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste den Einzug in die K.-o.-Runde nahezu sicherte. Deutschland gehört zu den treffsichersten Teams der Gruppenphase.

Besonders wichtig ist dabei, dass die Mannschaft wieder ihre traditionellen Stärken zeigt: Disziplin, Organisation und die Fähigkeit, auch schwierige Spiele erfolgreich zu gestalten. Junge Spieler wachsen zunehmend in Führungsrollen hinein, während die erfahrenen Akteure für die notwendige Stabilität sorgen.

Die Weltmeisterschaft 2026 hat einmal mehr bewiesen, dass Fußball die Menschen verbinden und ganze Generationen inspirieren kann. Die Geschichte Usbekistans, die Rückkehr Deutschlands sowie die letzten großen Kapitel in den Karrieren von Messi und Ronaldo zeigen, dass im Fußball immer Platz ist für Träume, Beharrlichkeit und neue Erfolge. Genau deshalb glauben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt weiterhin daran, dass auch ihre Mannschaft eines Tages ihre eigene Geschichte schreiben wird.

Ruslan Mussirep