Eine Schachfigur steht zu viel auf dem Brett. Welche?

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Insgesamt gab es 6 Schlagfälle (darunter ist vermutlich der wTh1). Der letzte Zug könnte z.B. wTf4-d4+ gewesen sein. Hatte demnach der wBa3 (falls er zu viel auf dem Brett steht) auf a8 in einen wT umgewandelt? Dann müsste der sBc3 von a7 herstammen (schlug beide wS), und der sBc7 wandelte um in den sLc6 (Wandlungsfeld d1, hierzu wD geschlagen). wTh1 und sTh8 wären also in ihren Eckbereichen geschlagen worden. Nun aber ist die Stellung der Bauern auf der f-Linie nicht mehr konstruierbar. – wLf1/wBg2/wBh3 zu viel da? Illegales Schach für Weiß (da Schwarz schon im Schach steht). – wTd4 zu viel? Illegales Lc1-Schachgebot. – wLc1 zu viel? Woher kommt dann der wTd4 (oder wTb1)? – Daraus folgt: wBe2 steht zu viel auf dem Brett. sBc3 stammt von a7, sBc7 wandelte um (in sL auf d1), wTd4 kommt (z.B.) von h1, der weiße f-Bauer wurde einst geschlagen, der sBf2 stammt von f7, und der wBf6 stammt von e2 (schlug sS).