Brücken bauen zwischen den Kulturen: Ein hochkarätiger Vortragsabend in der Botschaft der Republik Tadschikistan beleuchtete die faszinierende Entwicklung des zentralasiatischen Landes nach 35 Jahren Unabhängigkeit. Organisiert vom Verein Open International Dialogue, in Kooperation mit der diplomatischen Vertretung, erlebten rund 60 internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Diplomatie einen exklusiven Dreiklang aus zukunftsweisenden Wirtschaftspotenzialen, gelebter Gastfreundschaft und tiefer kultureller Verständigung.

In den Räumlichkeiten der diplomatischen Vertretung stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der internationalen Verständigung. Gemeinsam mit dem Botschafter, S.E. Dr. Imomudin Sattorov, wurde zu einem Abend geladen, der weit über einen klassischen Länderbericht hinausging. Dass das Interesse an diesem Brückenschlag enorm war, zeigte sich schon vor Beginn: Vor rund 60 Teilnehmern war der Konferenzraum bis auf den letzten Platz gefüllt.

Ein globales Publikum für den internationalen Dialog

Das internationale Publikum bot eine bunte Mischung aus Vertretern der Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Diplomatie und Zivilgesellschaft, die aus etwa 15 Nationen zusammenkamen. Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg für den gelebten internationalen Dialog. Ganz im Sinne des Vereins, Länder authentisch vorzustellen, Vorurteile abzubauen und Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenzubringen, stand der Abend unter dem Thema „35 Jahre Unabhängigkeit – Ein Dreiklang aus Politik, Wirtschaft und Tourismus“.

Die Vita des Botschafters als Brücke der Verständigung

Zu Beginn wurde ein Akzent gesetzt, indem die beeindruckende Vita des Gastgebers, Botschafter Dr. Imomudin Sattorov, vorgestellt wurde. Dabei wurde gewürdigt, dass der Botschafter auf eine langjährige, erfolgreiche diplomatische Karriere zurückblickt und viele wichtige Meilensteine geprägt hat.

Ein zentraler Aspekt ist seine tiefe Verbundenheit mit dem Gastland: Der Botschafter verfügt über eine langjährige diplomatische Erfahrung in Deutschland, was ihm ein tiefes Verständnis für die deutsch-tadschikischen Beziehungen verleiht. Diese fundierte Expertise bildete das perfekte Fundament für den weiteren Abend.

Perspektiven des Botschafters zur politischen Lage

Botschafter Dr. Imomudin Sattorov eröffnete den Abend anschließend mit einleitenden Worten. Er zeichnete ein präzises Bild des modernen Tadschikistans, erläuterte aktuelle Entwicklungen und gab den Gästen einen tiefen Einblick in die politische Lage. Im Anschluss untermauerte der Botschafter diese Einblicke mit zwei eindrucksvollen Videos. Das erste Video präsentierte die landschaftliche Vielfalt Tadschikistans als eine der spannendsten, unberührtesten Reisedestinationen der heutigen Zeit.

Zukunftsweisende wirtschaftliche Potenziale und Rohstoffe

Das zweite Video lieferte wirtschaftliche Zahlen und Fakten. Im Fokus stand dabei das enorme Potenzial im Bereich des Bergbaus sowie das reiche Vorkommen an Seltenen Erden – Rohstoffe, die Tadschikistan zu einem hochattraktiven Wirtschaftspartner machen. Ergänzt wurde dies durch das strategische Gewicht der tadschikischen Wasserwirtschaft: Neben dem Nurek-Staudamm unterstreicht vor allem das Megaprojekt des Landes, der im Bau befindliche Rogun-Staudamm (zukünftig der höchste Staudamm der Welt), die konsequente Ausrichtung auf klimaneutrale Energie. Dieser Beitrag führte dem Publikum die zukunftsweisenden Potenziale eindringlich vor Augen.

Fokus Zentralasien: Vorstellung des Wirtschaftsmagazins Newsmark

Um die Entwicklungen im globalen Kontext greifbarer zu machen, wurde das Wirtschaftsmagazin Newsmark vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Online-Version des Magazins, die einen tiefgehenden Schwerpunkt auf die Region Zentralasien legt, wozu Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan und Turkmenistan gehören. Das Publikum erfuhr, dass dort bereits zahlreiche fundierte Artikel und Analysen zu Tadschikistan erschienen sind, was den Teilnehmern eine erstklassige Plattform zur Information bietet.

Ein kultureller Einstieg in traditioneller Kleidung

Im anschließenden Hauptvortrag stand die persönliche Annäherung an das Land im Vordergrund, um den Gästen ein tiefgründiges Bild zu vermitteln. Der Referent überraschte das Publikum zu Beginn mit einer besonderen kulturellen Geste, indem er den Vortrag in einem traditionellen zentralasiatischen Gewand – gekleidet in einem Chapan und mit einer tadschikischen Kopfbedeckung – eröffnete. Mit diesem stimmungsvollen Einstieg und vielen lebendigen Impressionen wurden Land, Leute, die traditionelle Küche und vor allem die überwältigende Gastfreundschaft der Menschen vorgestellt.

Das Navruz-Fest als Höhepunkt in Duschanbe

Ein Höhepunkt des Berichts war der Einblick in das traditionelle Navruz-Fest, zu dem eine persönliche Einladung durch die Botschaft vorausgegangen war. Dieses Fest nimmt in Zentralasien eine überragende Rolle ein, da dort feierlich das neue Jahr und der Frühling begrüßt werden. In diesem festlichen Zusammenhang fand in der Hauptstadt Duschanbe eine große internationale Konferenz sowie zahlreiche weitere feierliche Veranstaltungen statt, die tiefe kulturelle Einblicke ermöglichten.

Stationen der Reise: Von Dangara bis zu historischen Festungen

Die filmische und erzählerische Reise führte das Publikum an weitere ganz besondere Orte des Landes. Dazu gehörte die Stadt Dangara, bekannt als Geburtsort des tadschikischen Präsidenten Emomalij Rahmon, wo ein Einblick in seine ehemalige Schule sowie das beeindruckende Kulturzentrum gewährt wurde.

Zudem wurden die geschichtlich bedeutende Hissor-Festung sowie die archäologisch faszinierende Festung Hulbuk detailreich beleuchtet. Ein zentrales Anliegen war es, aufzuzeigen, dass Tadschikistan ein faszinierendes und vor allem sehr sicheres Reiseland ist, das Besuchern mit offenen Armen begegnet.

Kulinarischer Ausklang und internationaler Austausch

Nach dem offiziellen Teil fand die Veranstaltung einen wunderbaren Abschluss. Bei sehr schönem Wetter bot der Empfang unter freiem Himmel den perfekten Rahmen für das übergeordnete Ziel von Open International Dialogue, Menschen verschiedener Nationen zusammenzubringen, um Netzwerke zu knüpfen, Vorurteile abzubauen und einander besser kennenzulernen. Für ein kulinarisches Highlight wurde ebenfalls gesorgt, indem den Gästen Plov serviert wurde. Das traditionelle Nationalgericht Tadschikistans rundete den authentischen Charakter dieses gelungenen Abends perfekt ab.

Fazit und Ausblick: Brücken bauen für die Zukunft

Die Veranstaltung hat eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig der persönliche und kulturelle Austausch für die Völkerverständigung ist. Tadschikistan präsentierte sich an diesem Abend als wirtschaftlich zukunftsträchtiger Partner, als sicheres, faszinierendes Reiseziel und als ein Land von überwältigender Herzlichkeit. Für die Zukunft blicken der Verein Open International Dialogue und die Botschaft der Republik Tadschikistan auf eine weiterhin enge, fruchtbare Zusammenarbeit.

Ein ganz besonderer Dank gilt in diesem Rahmen S.E. Botschafter Dr. Imomudin Sattorov, sowie dem gesamten Team der Botschaft, für die Gastfreundschaft und die Möglichkeit, diese erfolgreiche Veranstaltung gemeinsam in den Räumlichkeiten der diplomatischen Vertretung durchführen zu dürfen. Es gilt, den begonnenen Dialog weiter zu vertiefen, neue Brücken zu schlagen und das Bewusstsein für die enormen Potenziale Zentralasiens nachhaltig zu stärken.

Christian Grosse