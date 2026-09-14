Wer sind die zwei Unbekannten auf a1 und c4?

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Der letzte Zug war das Abzugsschach wKf3-g3+. Weiß stand hier auf f3 im Schach durch sD und sL aufgrund des Abzugsschachs sBf4xwBe3 e.p.+. Davor hatte Weiß also wBe2-e4 gezogen wegen des Schachgebots durch den sLc6, was nur möglich war durch sBd5xc4+. Daraus folgt: sBc4. Nun erst sieht man: alle wL und mindestens ein sL sind Umwandlungsfiguren. Und dieser sBc4 (von c7) schlug einst (z.B.) 2 wT, wobei der weiße c-Bauer hier zwischendurch auf c8 in einen wL umwandelte (steht jetzt z.B. auf b7). Der sBa7 konnte auf b1 umwandeln in sL (sBa2xwDb1L) und steht jetzt z.B. auf g6. Zuvor schlug der weiße a-Bauer hinter dem schwarzen b-Bauern auf b5 einen Schwarzen (z.B. sS). – Weißer f-Bauer wandelte auf g8 um in wL (hierzu schwarzen g-Bauern geschlagen, steht jetzt auf h5). Der weiße h-Bauer umschlug den schwarzen h-Bauern (sS und sT geschlagen) und wandelte um auf h8 (oder auf f8) in einen schwarzfeldrigen wL. Insgesamt wurden also 4 Schwarze geschlagen. Daraus folgt: wSa1.