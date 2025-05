Am 5. Mai fand in Hamburg ein feierlicher Empfang anlässlich der Eröffnung des dritten Generalkonsulats der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland statt. Die Veranstaltung markierte einen wichtigen Schritt zur Intensivierung der bilateralen Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland.

Zu den Gästen zählten die Generalkonsuln Japans, Südkoreas, Chinas, der Türkei, Ägyptens, Griechenlands und Polens, Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft, Vertreter des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Honorarkonsuln sowie zahlreiche Repräsentantinnen und Repräsentanten von Unternehmen, politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen aus der Metropolregion Hamburg.

Der Botschafter der Republik Kasachstan in Deutschland, S.E. Herr Nurlan Onzhanov, hob in seiner Eröffnungsrede die besondere Bedeutung Hamburgs als wirtschaftliches und logistisches Zentrum hervor. Die Region Norddeutschland spiele eine Schlüsselrolle beim Ausbau der bilateralen Handelsbeziehungen sowie bei der Förderung des kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs. Mit dem neuen Generalkonsulat schaffe Kasachstan eine direkte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Frau Liv Assmann, Staatsrätin und Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Hamburg bei der Bundesregierung, der EU und im Auswärtigen Amt, würdigte die Eröffnung als klares Signal für eine vertiefte Partnerschaft. „Hamburg ist mehr als nur ein Hafen für Kasachstan – es ist ein strategischer Standort für Investitionen, Handel, Infrastruktur- und Logistikentwicklung, ein Ort für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft“, erklärte sie.

Den feierlichen Rahmen der Veranstaltung rundeten musikalische Darbietungen klassischer und volkstümlicher Werke kasachischer und deutscher Komponisten ab. Die Gäste waren anschließend zu einem Empfang mit traditionellen Spezialitäten eingeladen.

Kasachstan ein verlässlicher Partner

Im Anschluss an die Zeremonie fanden Gespräche zwischen Kasachstans Botschafter Onzhanov und dem Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, S.E. Herrn Dr. Peter Tschentscher, statt. Bürgermeister Tschentscher überreichte dem Generalkonsul Dr. Denis Rogov das konsularische Exequatur und gratulierte zur Eröffnung. Er betonte, dass Kasachstan ein langjähriger und verlässlicher politischer Partner Deutschlands sei und die neue konsularische Präsenz einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Beziehungen leisten werde.

An dem Treffen nahmen von kasachischer Seite der Generalkonsul Dr. D. Rogov, Honorarkonsul J. Killinger und Botschaftsrat M. Baimakhanov teil. Für die Freie und Hansestadt Hamburg waren Frau K. Nienstedt, Leiterin der Abteilung für Internationale Zusammenarbeit und Protokoll, sowie ihr Stellvertreter Herr K. Precht anwesend.

Deutschland unterhält eine Botschaft in Astana sowie ein Generalkonsulat in Almaty. Umgekehrt betreibt Kasachstan in Deutschland neben seiner Botschaft in Berlin und dem neu eröffneten Hamburger Konsulat weitere Generalkonsulate in Frankfurt am Main und in München. Zusätzlich bestehen Honorarkonsulate, unter anderem in Stuttgart. Die konsularische Präsenz unterstreicht das beiderseitige Interesse an intensiven Kontakten in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.