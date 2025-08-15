Am 10. August hat die kasachstanische Profiboxerin Angelina Lukas einen historischen Erfolg errungen: Als erste Sportlerin und auch als erster Sportler überhaupt aus Kasachstan steht sie nun an der Spitze der Weltrangliste des World Boxing Council (WBC). Noch nie zuvor war es einem Athleten aus diesem Land gelungen, im renommierten WBC-Ranking Platz eins zu erreichen.

Dieser Triumph ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Vorbereitung, zahlreicher Kämpfe auf internationalem Parkett und eines unerschütterlichen Willens, sich gegen die weltweit härteste Konkurrenz zu behaupten. Lukas’ Leistung ist umso bemerkenswerter, als sie nicht nur im WBC an der Spitze steht, sondern derzeit auch die Rangliste der International Boxing Organization (IBO) anführt, im Ranking der International Boxing Federation (IBF) den zweiten Platz belegt und nach BoxRec ebenfalls zu den besten Kämpferinnen der Welt gezählt wird.

Angelina Lukas, die in Taras geboren wurde, begann ihre sportliche Laufbahn zunächst im Kickboxen, bevor sie in den Profiboxsport wechselte. Sie ist bekannt für ihren schnellen, präzisen Stil, ihre starke Beinarbeit und ihre Fähigkeit, auch in taktisch schwierigen Kämpfen die Übersicht zu behalten. Seit ihrem Debüt im Profiboxen hat sie eine beeindruckende Serie von Siegen aufgebaut, bei der sie sich sowohl gegen erfahrene internationale Gegnerinnen als auch gegen aufstrebende Talente durchsetzen konnte. Ihre Disziplin im Training und ihre konsequente Arbeit an Technik und Kondition haben ihr nicht nur den Respekt der Fachwelt eingebracht, sondern auch eine wachsende Fangemeinde in Kasachstan und darüber hinaus.

In einer persönlichen Botschaft in den sozialen Medien sprach die Sportlerin über die große Bedeutung dieses Erfolgs. Sie betonte, dass diese Auszeichnung nicht nur ein Meilenstein in ihrer eigenen Karriere sei, sondern auch ein bedeutsamer Moment für den gesamten kasachischen Boxsport. Gleichzeitig hob sie hervor, dass dieser Erfolg ohne jahrelange Disziplin, harte Arbeit im Training und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten nicht möglich gewesen wäre.

Lukas sieht in ihrer Spitzenplatzierung jedoch nicht das Ende ihres Weges, sondern vielmehr den Beginn einer neuen Etappe: Sie will alle bedeutenden Weltmeistertitel in ihrer Gewichtsklasse vereinen und so zur unumstrittenen Weltmeisterin werden. Auf diesem Weg hofft sie auf die Unterstützung ihres Landes und der Fans, um die nächsten Kämpfe erfolgreich zu bestreiten und einen weiteren Eintrag in die Sportgeschichte Kasachstans zu sichern.

DAZ