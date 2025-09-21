Der September 2025 hat dem kasachischen Sport ein neues Kapitel beschert. Bei der Weltmeisterschaft im Boxen, die unter der Schirmherrschaft von World Boxing in Liverpool stattfand, feierte die Nationalmannschaft einen historischen Erfolg: sieben Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen bedeuteten Platz eins im Medaillenspiegel. Für ein Land, in dem Boxen seit Jahrzehnten Symbol für Stärke und nationalen Stolz ist, war dies weit mehr als ein weiterer Sieg – es war ein Beleg für die nachhaltige Entwicklung einer ganzen Schule.

Auf das oberste Treppchen stiegen Sanjar Taschkenbaj, die Brüder Makhmud und Torekhan Sabyrchan, Aibek Oralbay, Alua Balkibekowa, Aida Abikejewa und Natalja Bogdanowa. Silber holte Nazym Kyzaybay, während junge Debütanten, deren Namen bisher nur Kennern ein Begriff waren, die beiden Bronzemedaillen erkämpften. Auffällig: Der Großteil der Titel ging an Athleten unter 23 Jahren – ein Signal dafür, dass die Nachwuchsarbeit Früchte trägt und Kasachstan sein Niveau auch in den kommenden Jahren halten kann.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft war ebenso intensiv wie international. Den Schlusspunkt setzte ein Trainingslager im britischen Sheffield, wo die Kasachinnen und Kasachen gemeinsam mit Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen trainierten. Solche Einheiten bieten nicht nur wertvolle Sparringerfahrungen, sondern auch Einblicke in die taktischen Konzepte künftiger Gegner. Entscheidend war zudem die akribische Videoanalyse der Kämpfe, durch die das Team lernte, flexibel auf unterschiedliche Szenarien zu reagieren – ein Vorteil, der vor allem in den Halbfinals und Finals den Ausschlag gab.

Frauen schreiben Geschichte

Besonders stolz ist das Land auf seine Boxerinnen. Noch vor zehn Jahren galten Frauenkämpfe in Kasachstan als Randerscheinung, heute stehen sie im Mittelpunkt. Mit den Siegen von Alua Balkibekowa und Aida Abikejewa haben die Athletinnen bewiesen, dass sie international auf Augenhöhe mit den besten Kämpferinnen aus Europa und Asien stehen. Die Entwicklung des Frauenboxens gilt inzwischen als Aushängeschild des nationalen Sports.

Doch Boxen in Kasachstan bedeutet mehr als internationale Medaillen. Landesweit trainieren Zehntausende Kinder und Jugendliche in Hunderten von Sportschulen. Für viele ist der Weg in den Boxring zugleich eine Chance auf Bildung und soziale Integration. Die Parallelen zum deutschen Vereinssystem liegen auf der Hand: Sport vermittelt hier nicht nur körperliche Ausbildung, sondern auch Gemeinschaft und Perspektive.

Blick nach Los Angeles

Die Begeisterung im Land war entsprechend groß. Fans empfingen die Mannschaft, Präsident Kassym-Schomart Tokajew gratulierte öffentlich und bezeichnete die Sportler als Vorbilder für die Jugend. In den sozialen Netzwerken erreichten die Finalkämpfe Hunderttausende von Aufrufen, Hashtags mit den Namen der Siegerinnen und Sieger landeten in den Trends.

Nach dem Triumph von Liverpool richtet sich der Blick bereits nach vorn: Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind das große Ziel. Der Verband hat angekündigt, internationale Trainingslager auszubauen und die Zusammenarbeit mit europäischen Teams, darunter auch Deutschland, zu vertiefen. Regeneration, Sportmedizin und mentale Stärke sollen künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken – Faktoren, die über den Erfolg auf der olympischen Bühne entscheiden können.

Kurz vor der WM reisten Kasachstans Boxerinnen und Boxer zu einem multinationalen Vorbereitungslehrgang nach Sheffield, wo sie gemeinsam mit Teams aus Deutschland, Großbritannien, Schweden, Norwegen und weiteren Nationen intensiv sparrten. Die Einheit im English Institute of Sport diente nicht nur der Feinabstimmung der Taktik, sondern auch der Wettkampf-Akklimatisierung. Für Kasachstan und Deutschland war das gemeinsame Trainingslager in Sheffield ein weiteres Kapitel im sportlichen Dialog beider Länder. Während die Deutschen von der taktischen Raffinesse der Kasachstaner profitieren, gewinnen diese Einblicke in europäische Trainingsmethoden.

So ist der Triumph von Liverpool mehr als ein sportliches Ausrufezeichen. Er ist das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die Jugend und Erfahrung, Systematik und internationalen Austausch verbindet. Kasachstan hat gezeigt, dass es im Boxen zur Weltspitze gehört – und bereit ist, dies auch in Los Angeles 2028 unter Beweis zu stellen.

Ruslan Mussirep