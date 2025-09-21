Heute verändert Künstliche Intelligenz alle Bereiche unseres Lebens. Das Marketing ist dabei keine Ausnahme. Die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz helfen, das Marketing und seine Wirksamkeit auf ein neues Niveau zu bringen. Zu diesen neuartigen Möglichkeiten gehört zum Beispiel die erweiterte Personalisierung, die wirklich jedem Nutzer zur Verfügung steht, und man sollte auch nicht vergessen, was bei der Generierung von Content, also dem Schaffen neuer Inhalte möglich geworden ist. Aber es ist auch wichtig, die Risiken, die bei der Nutzung der Künstlichen Intelligenz vorkommen können, zu erwähnen.

Unter dem Begriff Marketing werden im allgemeinen jene Strategien und Maßnahmen zusammengefasst, die dazu dienen, um für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen am Markt zu werben. Das kann durch Werbung oder auch durch Marktforschung geschehen.

Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Systemen beschäftigt, die menschenähnliche Fähigkeiten wie das Lernen, das Lösen von Problemen, die Sprachverarbeitung oder aber eine schnelle Entscheidungsfindung nachahmen können. Bisher waren diese Fähigkeiten nur bei den Menschen zu beobachten, weshalb wir sie auch bisher als „menschenähnliche“ Fähigkeiten bezeichnet haben.

Entstehung und Anwendung vom Marketing

Die Entstehung des Marketings war eine Folge von tiefgreifenden ökonomischen und sozialen Veränderungen, die durch zahlreiche technische Entwicklungen beschleunigt wurden. Wegen der erheblichen Ausweitung der Massenproduktion von Gütern und des Aufkommens größerer Märkten entstanden zahlreiche praktische Probleme in den Bereichen Distribution und Markt. So entstanden Probleme, die man mit Hilfe von Marketing lösen wollte. Als Folge erhielten Information und Werbung eine neue, besondere Bedeutung. Das Marketing hat viele Hauptaufgaben. Da sind die Analyse des Markts, der Kunden und des Wettbewerbs, aber auch die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien, die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen, die Preisgestaltung, die Wahl der Vertriebskanäle, die Kommunikation und Werbung sowie die Kundenbindung.

Personalisierung und Datenanalyse

Unter Personalisierung im Marketing versteht man zum Beispiel, wenn ein Newsletter, ein Produkt oder eine Dienstleistung passgenau und individuell auf den Empfänger, Käufer oder Konsumenten zugeschnitten werden. Je persönlicher die Inhalte sind, desto leichter ist es für das jeweilige Unternehmen, die Kunden mit seinen Angeboten zu erreichen. KI kann die Informationen von diesen Kunden analysieren und das verbessert dann die Erfahrungen des Unternehmens über die eigene Kundschaft, über ihr Verhalten und ihre Vorlieben. Wenn die Firmen die individuellen Vorlieben und Verhaltensweisen ihrer Kunden wissen, können sie bessere Angebote und Empfehlungen erstellen. Die Personalisierung hilft dabei, eine starke Bindung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden entstehen zu lassen. Dank den Marketing-Ressourcen kann man gezielte Kampagnen für verschiedene Segmente innerhalb der Kundschaft erstellen.

Chatbots, die mit KI ausgestattet sind, helfen auch dabei, das Kauferlebnis für den Kunden zu bereichern. KI-Algorithmen nut zen die erkannten Muster, um Vorhersagen über das zukünftige Verhalten und die Präferenzen der Kundinnen und Kunden zu verstehen.

Generierung und Automatisierung von Inhalten

Die Kl-gestützte Automatisierung nutzt Technologien rund um künstliche Intelligenz, um komplexe Aufgaben und Prozesse zu automatisieren. Die Automatisierung von Marketingprozessen durch Künstliche Intelligenz ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz deutlich zu steigern. Die Automatisierung hilft den Unternehmen, die besseren Marketingstrategien mit wenigen manuellen Eingriffen zu entwickeln. Es erlaubt außerdem den Marketingfachleuten, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren, während repetitive Aufgaben von Maschinen übernommen werden. Durch die Analyse von Verhaltensmustern und von Vorlieben kann KI passende Empfehlungen und Angebote generieren, die die Kundenbindung stärken.

Anwendung der KI im Marketing in Deutschland und Kasachstan

KI gewinnt im deutschen Marketing zunehmend an Bedeutung und wird von vielen Unternehmen eingesetzt, um ihre innerbetrieblichen Prozesse zu optimieren und ihre Marketingaktivitäten zu verbessern. Die Nutzung von Kl im Marketing hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und bietet vielfältige Möglichkeiten, wie beispielsweise die Personalisierung von Inhalten, die Automatisierung von Marketingprozessen, die Analyse von Kundendaten und die Verbesserung der Zielgruppenansprache.

In Kasachstan beginnen Marketingfachleute erst damit, künstliche Intelligenz in ihre Marketingkampagnen und -strategien zu integrieren, und dennoch leistet KI bereits jetzt einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Unternehmen. In Zukunft wird die künstliche Intelligenz auch hierzulande ein grundlegendes Instrument im Marketing sein.

Risiken und Herausforderungen beim Einsatz von KI im Marketing

Man soll verstehen, dass die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Marketing mit sich bestimmte Herausforderungen und ethische Überlegungen bringt. Es wird oft darüber diskutiert, wie wichtig Datenschutz und Transparenz sind. Die Firmen sollen sicherstellen, dass sie strenge Datenschutzrichtlinien einhalten, damit die Privatsphäre der Kunden geschützt ist. Darüber hinaus sollen ethische Fragen hinsichtlich der Fairness in der Datenverarbeitung berücksichtigt werden, damit man unbewusste Vorurteile und Diskriminierungen vermeidet.

Abschließend sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass KI im Marketing eine Rolle spielt, die sich ständig weiter entwickeln wird. Dank der KI können die Firmen viele Informationen über und für ihre Kunden sammeln und bearbeiten, die sehr wichtig sind für ein erfolgreiches Marketing.

Saadat Mukasheva, Schülerin der Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Almaty