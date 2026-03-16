Der sBb4 und wSc4 wurden hier fälschlicherweise auf bereits vorhandene Schachfiguren drauf gezeichnet. Auf welche? – Und auf welche Felder gehören der falsche Bauer und falsche Springer in Wirklichkeit?

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Nach der Fehlerkorrektur werden 29 Figuren auf dem Brett stehen. Es gab also demnach insgesamt einst 3 Schlagfälle. – Der wBc5 schlug einst sT und sL. Die überzeichneten Figuren auf b4 und c4 sind demnach 2 Weiße. Da der sBf3 (von g7) den dritten (und letzten) Schlagfall getätigt hatte, passt der sBb4 legal nur auf h7. Die überzeichnete Figur auf b4, die nun sichtbar wird, kann nur ein wT gewesen sein (ein wS dort würde dem sK Schach bieten, doch steht bereits Weiß im Schach). – Die überzeichnete Figur auf c4 kann jetzt nur noch ein weißer Springer gewesen sein, und der letzte Zug in der Partie muss daher sBg4xwLf3+ gewesen sein, denn der jetzige sBf3 konnte nur noch einen weißfeldrigen wL geschlagen haben. Da dieser (zuletzt geschlagene) wLf3 jedoch illegales Schach geboten hätte, muss diese Stellung korrigiert werden mittels wSe4 (durch Umsetzen des falschen wSc4 nach e4). – Das Lösungsbild lautet also wTb4, wSc4, wSe4, sBh7 (auf dem Brett befinden sich nun 15 Weiße und 14 Schwarze).