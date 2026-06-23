Soeben ist eine Schachfigur vom Brett gefallen. Setzen Sie diese wieder ein.

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Es gab insgesamt 5 Schlagfälle. – Letzter Zug war sBg7xf6+ (nicht sBf7-f6+, wegen des sLe8). Der sLc5 ist ein Wandlungsläufer! – Der sLf8 kann jetzt nicht herunter gefallen sein (wegen der beiden sT auf g8 und h8), er wurde einst auf f8 geschlagen. Das gilt auch für den wLf1 (der wTh1 hatte seinen Eckbereich längst verlassen). – Zuletzt wurde auf f6 eine weiße (Umwandlungs)-Figur geschlagen, jedoch kein schwarzfeldriger wL (wegen illegalem Schachgebot für Schwarz). – Der schwarze c- oder f-Bauer konnte schlagfallmäßig betrachtet nicht umwandeln (in sL, jetzt auf c5), das konnte nur der schwarze a-Bauer mittels Direktdurchmarsch machen. Der weiße a-Bauer musste hierzu ausweichen, schlug also den schwarzen b-Bauern, wandelte um auf b8. Diese (Wandlungs)-Figur wurde zuletzt auf f6 geschlagen. Der schwarze c-Bauer (jetzt auf b6) schlug einst den schwarzfeldrigen wL. Es konnte also nur noch ein sB herunter gefallen sein. Daraus folgt: sBf5 (herstammend von f7).