Beim letzten Zug wurde ein Springer geschlagen. Wie?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

sBa3 stammt von d7 (tätigte 3 Schlagfälle), sBg5 stammt von f7 (1 Schlagfall gemacht), wBf6 kommt von g2 (1 Schlagfall getätigt, z.B. sT geschlagen). Bei diesen 5 Schlagfällen lässt sich kein sS-Schlagfall als letzter Zug konstruieren. Demnach muss der auf dem Brett fehlende weiße b-Bauer in einen wS umgewandelt haben (wBb5xsSa6, Wandlungsfeld a8), und der nun existierende dritte wS konnte im letzten Partie-Zug geschlagen werden. Also: Zuletzt geschah sBb4xwSa3.