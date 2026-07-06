Eine Schachfigur wurde aufs falsche Feld eingezeichnet. Wohin gehört sie wirklich?

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Der sK steht im illegalen dreifachen Schachgebot durch wBf5, wSf4 und wDh5. Eine dieser 4 Figuren war also falsch eingezeichnet worden. Keine der 3 Weißen lässt sich umsetzen (wegen illegalem Schachgebot für Schwarz). Also: Der sKg6 ist falsch eingezeichnet. Er passt legal nur aufs Feld a8. Also: sKa8 (mit zuletzt wTxb8 matt). – Der weiße e-Bauer (jetzt auf f5) schlug einst einen sT. Der schwarze h-Bauer wurde auf der h-Linie geschlagen. Der weiße d-Bauer schlug den schwarzen e-Bauern und wandelte um in einen weißfeldrigen wL. Der schwarze d-Bauer wandelte um auf d1 (in sS/sT/sD), und diese (Wandlungs)-Figur wurde vom wT beim letzten Zug auf b8 geschlagen.