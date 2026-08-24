Weiß am Zug setzt matt in 1 Zug. Setzen Sie hierzu noch eine Figur aufs Brett ein. – Wie wird nun matt gesetzt?

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Egal, wohin man den schwarzfeldrigen wL legal einsetzt: die weiße Partei könnte nun nicht einzügig matt setzen. Das Gleiche gilt auch mit einem schwarzen Bauern. – Nur wenn eine schwarze Wandlungsfigur eingesetzt wird (vom c-Bauern, Wandlungsfeld c1, Wandlungsfigur sS/sT/sD), kann nun Weiß am Zug mit 1 Zug matt setzen. Also: Wandlungsfigur (sS/sT/sD) auf c8 einsetzen, nun folgt wBb7xc8S matt.