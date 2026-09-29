Dies ist ein Fehldruck. Einer der Bauern hätte ein Turm sein müssen. Um welchen Bauern und was für einen Turm (schwarz/weiß) handelt es sich?

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Auf dem Brett stehen 8 wB und der illegale Läufer wLd8. Daraus folgt: Einer der wB muss der gesuchte Turm sein. – Insgesamt gab es 3 Schlagfälle. – Der weiße d-Bauer wandelte mittels Direktdurchmarsch um auf d8 in einen wL, nachdem der schwarze Bauer d7-d6 gezogen und auf c5 den originalen schwarzfeldrigen wL (von c1) geschlagen hatte. – sBh7-h3, schlägt wTg2 und wandelt um in sTg1, steht nun auf d2. Zuletzt geschah sLa6xwTb5+. Also: Der wBd2 ist berichtigterweise ein sTd2.