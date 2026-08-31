Schwarz hatte zuletzt gezogen und dabei geschlagen. Wen?

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Nur der sK konnte zuletzt geschlagen haben: sKc1/d1xc2 aufgrund Abzugsschach eines wL (wLb1-/xc2+). Dieser weiße Wandlungsläufer stammte vom h-Bauern her (Wandlungsfeld g8/e8, hierzu z.B. sS und beide sT geschlagen). Also: Zuletzt wurde ein weißfeldriger weißer Umwandlungsläufer geschlagen.