In Berlin und Frankfurt am Main fand eine Reihe von Präsentations- und Gesprächsterminen statt. Bei diesen Terminen wurde das Investitionskonzept für das groß angelegte Projekt Alatau City vorgestellt. Das Vorhaben war bereits zuvor eines der Themen beim 28. Tag der Deutschen Wirtschaft in Almaty gewesen. Dort hatte Alischer Abdykadyrow von der Alatau City Authority in einer Plenarsitzung um Investitionen geworben. Im Mittelpunkt standen die geplante Stadt nördlich von Almaty und ihre Entwicklung zu einer weiteren modernen Wirtschaftsregion im Südosten Kasachstans.

Die Präsentationen des Investitions- und Wirtschaftsprogramms brachten Vertreter führender deutscher Industrieunternehmen, Finanzinstitute und Branchenverbände zusammen. Im Mittelpunkt der Darstellungen standen die Vorteile für deutsche Investoren. Man wollte sie für den Ausbau der industriellen Zusammenarbeit und für den Einsatz moderner Technologien gewinnen. Zudem sollten deutsche Unternehmen für die Beteiligung an diversen Infrastrukturprojekten der neuen Stadt gewonnen werden.

Die kasachische Delegation stand unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers Kanat Bozumbayev. Sie setzte sich aus hochrangigen Vertretern der zuständigen Ministerien und Behörden, des Rates für die Entwicklung von Alatau City, der Alatau City Authority sowie führender Entwicklungsinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen Kasachstans zusammen.

Viele politische Gespräche und zwei Runde Tische

Während des Besuchs fanden politische Gespräche im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt statt. Außerdem traf man sich im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Zu den Höhepunkten der Roadshows zählten zwei thematische Runde Tische. In Berlin standen die strategischen Entwicklungsfelder der neuen Stadt im Mittelpunkt, wobei insbesondere zukunftsweisende Infrastrukturvorhaben und die Möglichkeiten für eine Beteiligung internationaler Unternehmen am Aufbau des urbanen und industriellen Ökosystems dargestellt wurden.

Das Berliner Programm der Wirtschaftsdelegation aus Kasachstan umfasste zudem Gespräche mit Vertretern des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Neben dem Ost-Ausschuss gehörten auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die German Water Partnership und die Deutsche Energie-Agentur (dena) dazu. Darüber hinaus sprach man mit Vertretern führender deutscher Unternehmen. Diese Unternehmen waren unter anderem Henkel, John Deere, Rolls-Royce Power Systems, Sana Kliniken und D.A.R. Metall.

In Frankfurt am Main lag der Schwerpunkt auf der Mobilisierung internationalen Kapitals. Ebenso wichtig war die Beschaffung von Bankfinanzierungen für Infrastruktur- und Investitionsvorhaben in Alatau City. Die kasachische Delegation traf dort mit Vertretern der KfW IPEX-Bank, der Deutschen Bank und der AKA Bank zusammen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen verfügbare Finanzierungsinstrumente und Kreditvergabemechanismen. Die Strukturierung von Investitionsvorhaben sowie Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit deutschen Bankengruppen waren ebenfalls wichtige Themen.

Im Anschluss an den Wirtschaftsbesuch unterzeichneten die Alatau City Authority und ihre Partner in Berlin und Frankfurt am Main mehrere Dokumente. Darin wurden die erzielten Vereinbarungen festgehalten und die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit geschaffen.

Quelle: gov.kz