Wer sich als Außenstehender kasachische Großstädte vorstellt, hat vermutlich zunächst sozialistische Großbauten, Brutalismus und graue, düstere Fassaden vor Augen. Umso überraschender ist das vielfältige Stadtbild Almatys. Neben sowjetischen Bauwerken bietet die Stadt auch moderne Hochhäuser, historische Villen mit verschnörkelten Fassaden und traditionellen Ornamenten sowie unzählige Cafés und farbenfrohe Street Art. Schnell wird deutlich, dass die größte Stadt Kasachstans architektonisch einiges zu bieten hat.

Dies wurde auch bei einem Online-Webinar des Goethe-Instituts im Rahmen des Projekts „URBAN ECHOES“ thematisiert, das in Zusammenarbeit mit Archcode Almaty, einer Initiative zur Erforschung und Bewahrung der architektonischen Identität Almatys, organisiert wurde. In ihrem Vortrag zur Architektur der Stadt ging Edda Schlager genauer auf das vielfältige Stadtbild Almatys ein und zeigte, wie unterschiedliche historische und politische Einflüsse das heutige Almaty geprägt haben.

Die Referentin hat rund zwei Jahrzehnte in Zentralasien verbracht und dabei den Wandel der Region hautnah miterlebt und dokumentiert. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Architekturverlag DOM publishers verfasste sie zudem zwei Architekturführer über die Städte Duschanbe und Almaty.

Ein Spiegel verschiedener historischer Epochen

Als zentralen Ausgangspunkt für die architektonische Vielfalt Almatys sieht Edda Schlager die Einflüsse unterschiedlicher historischer Epochen. So beschreibt die Autorin, dass die Gebäude Almatys historische unterschiedliche Architekturstile vereinen. Dazu gehören die Architektur aus der Zeit von Verny, dem früheren Namen Almatys, der Konstruktivismus, die stalinistische Architektur, die sowjetische Moderne sowie die zeitgenössische kasachische Architektur. Die Gebäude spiegeln dabei nicht nur die Architektur der jeweiligen Entstehungsepoche wider, sondern auch die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Zeit.

Auch in den vergangenen Jahren hat sich die Stadt stark verändert. Dazu zeigte Schlager eine Fotoserie, die sie über mehrere Jahre aus ihrer ehemaligen Wohnung in Almaty aufgenommen hatte. Während 2005 noch kleinere Häuser das Stadtbild prägten und die Berge deutlich zu sehen waren, entstanden im Laufe der Jahre immer mehr große Wohnkomplexe, die schließlich den Blick auf die Berge vollständig verdeckten.

Welche Architektur ist es wert, dokumentiert zu werden?

Umso wichtiger ist für Schlager die Dokumentation von Architektur. Dabei betont sie, dass nicht nur beeindruckende und ästhetische Monumente wichtige historische Zeugnisse darstellen. Als Beispiele nennt Schlager den Palast der Republik und typische sowjetische Wohnhäuser. Obwohl diese auf den ersten Blick unbedeutend oder unschön wirken können, stellen sie ein wichtiges Stück Stadtgeschichte dar.

Die Wohnhäuser spiegeln die damaligen politischen und sozialen Verhältnisse wider, die Kasachstan jahrzehntelang prägten, und sie dokumentieren, wie die Menschen zu jener Zeit lebten. Ähnlich verhält es sich mit dem Palast der Republik, der ursprünglich als Leninpalast bekannt war und nach der Unabhängigkeit Kasachstans umbenannt und anderweitig genutzt wurde. Seine Geschichte zeigt, wie sich politische Veränderungen in der Architektur und ihrer Nutzung widerspiegeln.

Wie schnell sich das Stadtbild verändern kann, verdeutlichte auch das Beispiel eines Gebäudes der Al-Farabi-Universität. Bei ihrem jüngsten Besuch in Almaty im September dieses Jahres stellte sie fest, dass der Studentenpalast, den sie in ihrem Architekturführer zu Almaty dokumentiert hatte, bereits teilweise eingestürzt war. Auch in Duschanbe seien leider viele der von ihr im Architekturführer beschriebenen Gebäude bereits abgerissen worden, so die Referentin.

Auch deswegen steht für die Autorin fest, dass die Dokumentation von Architektur selbst eine wichtige Methode zur Bewahrung des architektonischen Erbes ist. Welche Gebäude für zukünftige Generationen in Almaty erhalten bleiben, ist schwer zu sagen. Umso wichtiger ist es, ihre Existenz, ihren Wandel und ihre Geschichte zu dokumentieren.

Max Bückle