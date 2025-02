bei der Entwicklung des Finanzmarktes von Kasachstan und der Heranziehung ausländischer Investitionen

Die Wirtschaft ist das Fundament eines jeden Staates und ein Schlüsselfaktor für das Wohlergehen des Landes. Die Arbeit des Internationalen Finanzzentrums Astana (AIFC) wurde zum Gegenstand eines Schulprojekts, in dessen Rahmen wir die Rolle des Finanzzentrums in der Wirtschaft und der Entwicklung des Finanzmarktes von Kasachstan untersuchten und zum Schluss Empfehlungen zur Verbesserung seiner Arbeit gaben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich das AIFC zu einem Schlüsselinstrument entwickelt, um ausländische Investitionen anzuziehen und die Wirtschaft des Landes zu diversifizieren.

AIFC – ein wichtiger Akteur des Wirtschaftswachstums

Bei der Untersuchung der Arbeit des AIFC wurden folgende Punkte berücksichtigt: die Verwendung des englischen Rechts, Steuervergünstigungen und innovative Finanzinstrumente, die das AIFC zu einer attraktiven Plattform für Unternehmen machten. Die Analyse ergab, dass von 2018 bis 2024 über das AIFC mehr als 12,4 Milliarden US-Dollar an Investitionen angezogen und mehr als 7.600 Arbeitsplätze geschaffen wurden.

In unserem Projekt haben wir auch die Aktivitäten der AIX-Börse untersucht, die ein Teil des AIFC-Systems ist. Die AIX-Börse ist zu einer wichtigen Plattform für die

Kapitalbeschaffung und die Einführung neuer Finanzinstrumente geworden. Im Jahr 2024 stieg das Handelsvolumen in der Börse um 236%, was den Erfolg ihrer Arbeit bestätigt.

Nachdem wir die Aktivitäten des Finanzzentrums untersucht haben, konnten wir einige Änderungen vorschlagen und entsprechende Empfehlungen erstellen, die nach unserer Meinung die Arbeit des AIFC verbessern würden. Zum Beispiel sollten mehr Unternehmen für die AIX-Börse gewonnen werden, indem die Registrierung vereinfacht und Steuererleichterungen gewährt werden. Es ist wichtig, neue Produkte wie Plattformen für die Tokenisierung von Vermögenswerten und Fonds für Klima- und Technologieinnovationen zu schaffen. Die Teilnehmer sollten auch durch Bildungs-programme, einfache Regeln und zusätzliche finanzielle Anreize unterstützt werden.

Um die Kapazitäten vom AIFC zu erweitern, sollte sich das Finanzzentrum stärker in die internationalen Märkte integrieren und mehr Kapital aufnehmen. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Entwicklung grüner Finanzen, neuer Technologien und die Verbesserung der Infrastruktur gelegt werden. Diese Maßnahmen würden das AIFC für Unternehmen und Investoren attraktiver machen und seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Ein erfolgreiches Projekt

In unserem Projekt „Die Rolle des Internationalen Finanzzentrums Astana (AIFC) bei der Entwicklung des Finanzmarktes von Kasachstan und der Heranziehung ausländischer Investitionen“ wollten wir noch über unsere Erfahrungen beim Schreiben und Recherchieren erzählen.

Während des Projektes haben wir eine große Menge an Literatur, Artikeln und Statistiken gelesen und eine große Anzahl von Berechnungen durchgeführt, ohne die wir das Projekt nicht hätten abschließen können. Wir haben auch erkannt, dass die Teamarbeit ein wichtiger Aspekt für das erfolgreiche Bewältigen eines Projektes ist.

Die Teilnahme an diesem Projekt hat uns nicht nur mit Wissen bereichert, sondern auch eine wichtige Schlussfolgerung ermöglicht: Das AIFC spielt eine strategische Rolle für die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Wir glauben, dass die Stärkung seiner Position, die Einführung neuer Technologien und die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit zum langfristigen Wirtschaftswachstum Kasachstans beitragen werden.

Für uns Schüler war dieses Projekt eine großartige Chance, die Realitäten der Wirtschaft kennenzulernen und Ideen für ihre Entwicklung vorzuschlagen.

An dem Schulprojekt für den Republikanischen Wettbewerb für wissenschaftliche Projekte haben Akylzhan Alin und Batyrbek Nazhmidenov, Schüler der 10. Klasse der National School of Physics & Math (FIZMAT) der Stadt Astana mit der Unterstützung des wissenschaftlichen Leiters Ramadan Khairullin, eines Lehrers für das Fach Wirtschaft, gearbeitet.

Batyrbek Nazhmidenov