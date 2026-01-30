In den letzten Jahrzehnten hat Deutschland die Zusammenarbeit mit Ländern weltweit durch Jugendaustauschprogramme aktiv ausgebaut. Kasachstan ist einer der wichtigsten Partner in diesem Bereich, der sich aktiv an Bildungs- und Arbeitsmobilitätsprogrammen wie Erasmus+ und Working Holiday in Germany beteiligt.

Auf diese Weise erhält die junge Generation Kasachstans die Möglichkeit, Europa nicht nur zu touristischen Zwecken zu besuchen, sondern auch einzigartige Erfahrungen im Rahmen eines Studiums an deutschen Hochschulen zu sammeln und durch die Arbeit in deutschen Unternehmen Seite an Seite mit der lokalen Mitarbeiterschaft Berufserfahrung zu erwerben.

Aufgrund der demografischen Krise in Deutschland, des Fachkräftemangels in verschiedenen Berufsfeldern und einiger anderer Faktoren ist das Land wirklich daran interessiert, Arbeitskräfte und zukünftige Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Die Krise von 2015 hat gezeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland entschlossen ist, die sogenannte „Soft Immigration”-Strategie umzusetzen, deren Kern darin besteht, legale, kulturell angepasste und beruflich orientierte Migration anzuziehen.

Kasachstan kann im Gegenzug eine junge Bevölkerung mit hohem Bildungsniveau und einer zunehmenden Ausrichtung auf europäische Standards bei der Ausbildung von Fachkräften bieten.

Bildungsaustausch als wichtigstes Instrument

Das Programm „Erasmus+“ bleibt das wichtigste Instrument für Bildungsmobilität als Teil einer langfristigen Personal- und Außenpolitikstrategie. „Erasmus+ ist ein Programm der Europäischen Union (EU) zur Förderung von Bildung, Berufsausbildung, Jugend und Sport, das 1987 ins Leben gerufen wurde“, heißt es auf der offiziellen Website. Mit anderen Worten: Junge Menschen, die an kasachstanischen Hochschulen studieren, haben die Möglichkeit, im Rahmen des Programms für ein bis zwei Semester an eine der EU-Universitäten zu gehen, wobei sie eine vollständige Finanzierung erhalten, die die Semestergebühren, Unterkunft, Flug und persönliche Ausgaben abdeckt. Interessant ist auch, dass die Studierenden die Sprache des Gastlandes von Grund auf oder auf fortgeschrittenem Niveau völlig kostenlos lernen können.

In den 37 Jahren, in denen es akademische Mobilität gibt, hatten 15 Millionen Studierende aus der ganzen Welt die Möglichkeit, an einem Austauschprogramm teilzunehmen, wobei allein im Jahr 2023 ihre Zahl bei etwa einer Million lag. Insbesondere im Jahr 2022 besuchten rund 75.000 Teilnehmer Deutschland, doppelt so viele wie im Jahr 2021, wobei das Budget im Bereich der Hochschulbildung laut offiziellen Angaben von „Erasmus+ in Germany in 2022 Statistics on mobility, cooperation and other data” bei rund 185 Millionen Euro lag.

Nach allgemeinen Statistiken wurden im Zeitraum von 2014 bis 2024 im Rahmen des Erasmus+-Programms mehr als 230.000 Projekte abgeschlossen und fast 170.000 Organisationen einbezogen. Die genannten Zahlen zeigen die Bedeutung und das Interesse der Staaten der Europäischen Union und Deutschlands am Erasmus+-Programm als einem der wichtigsten Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der akademischen Mobilität.

Saisonale Lösung für den Personalmangel

Weniger bekannt, aber nicht weniger wichtig ist das Arbeitsmobilitätsprogramm „Working Holiday in Germany“. Dieses Programm ist im Wesentlichen ein Pendant zum bekannteren „Work and Travel USA“, das wiederum bezahlte Arbeitsplätze in ganz Deutschland und die Möglichkeit bietet, während der Sommer- oder Winterferien durch den Schengen-Raum zu reisen.

Studierende von Universitäten und Hochschulen im Alter von 18 bis 35 Jahren können an der Arbeitsmobilität teilnehmen, wobei gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie der Verzicht auf ein Studium im letzten Studienjahr wichtige Voraussetzungen sind.

Obwohl keine allgemein zugänglichen Statistiken vorliegen, kann man davon ausgehen, dass Deutschland in den mehr als 20 Jahren seit Bestehen des Programms zweifellos von diesem Projekt profitiert, das es ermöglicht, den Mangel an gering qualifizierten Arbeitskräften in der Hochsaison vorübergehend auszugleichen. Wichtig bleibt die Tatsache, dass die Arbeitsmigration unter Kontrolle bleibt, was beispielsweise durch die Bedingung, kein Student im letzten Studienjahr zu sein, deutlich wird.

Es gibt viele andere Austauschprogramme, wie zum Beispiel Au-Pair Germany und IPS-Bundestag, aber die sozialen Auswirkungen der beiden oben genannten Projekte reichen nicht nur für Deutschland, sondern auch für Kasachstan aus.

Die jungen Teilnehmer von Erasmus+ und WHG bringen wertvolle Erfahrungen im Bereich Bildung und Arbeit in ihr Heimatland mit. Die Jugendlichen berichten von einer Erweiterung ihres Horizonts, einer Entdeckung ihres Landes und andererseits von neuen, einzigartigen Erfahrungen durch das Leben in einem anderen kulturellen Umfeld.

Stimmen der Teilnehmer

Erasmus+-Teilnehmerin Alima aus Almaty: „Erasmus+ hat es mir ermöglicht, mein Land von einer anderen Seite kennenzulernen und viele Möglichkeiten zum Networking und internationalen Austausch zu entdecken. Besonders interessant fand ich, wie das Bologna-Kreditsystem im Idealfall funktioniert. Und schließlich habe ich einen Unterschied zwischen dem kasachischen und dem deutschen Ansatz in der Hochschulbildung festgestellt. In Deutschland wird beispielsweise mehr Zeit für selbstständiges Arbeiten aufgewendet und es gibt ein gutes Kreditsystem.“

Nurbek, zweimaliger Teilnehmer des Programms „Working Holiday in Germany“, hinterlässt folgenden Kommentar: „Mir hat die Teilnahme am Austauschprogramm im letzten Jahr (2024) so gut gefallen, dass ich mich entschlossen habe, auch dieses Jahr (2025) wieder mitzumachen. Beide Male hat es mir trotz einiger Schwierigkeiten sehr gut gefallen. Ich konnte am eigenen Leib erfahren, wie es ist, in einem deutschen Arbeitsumfeld Seite an Seite mit Einheimischen zu arbeiten. Ich habe nicht nur Freunde aus Deutschland gefunden, sondern auch unter den Teilnehmern aus anderen Ländern. Ich habe den Unterschied zwischen der deutschen und der kasachischen Arbeitsmentalität verstanden und für mich herausgefunden, was ich mit nach Hause nehmen möchte. Und natürlich konnte ich dank dieses Programms viele andere Länder des Schengen-Raums besuchen.“

Persönliche Erfahrungen und Schlussfolgerung

Als Autor des Artikels und Teilnehmer beider Austauschprogramme kann ich den Jugendlichen nur zustimmen. Beide Erfahrungen waren für mich einzigartig, und meiner Meinung nach sollte jeder das mal selbst erleben. Während meines Studiums an der Philipps-Universität in Marburg (Hessen) habe ich die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen in Deutschland und Kasachstan kennengelernt, ihre Vor- und Nachteile entdeckt und natürlich meine Deutschkenntnisse verbessert.

Durch meine Arbeit im Sommer 2025 im Freizeitpark „Phantasialand“ in der Nähe von Köln habe ich Fähigkeiten erworben, die ich nur durch die Teilnahme an einem solchen Programm erwerben konnte, zum Beispiel die Fähigkeit, mit Vertretern der europäischen Gesellschaft im beruflichen und privaten Umfeld zu kommunizieren. Insgesamt bin ich für beide Projekte dankbar und glaube, dass sowohl meine ursprünglichen Ziele als auch die Ziele der Programme erreicht wurden. Ich konnte Neues lernen, Erfahrungen sammeln, legal im Ausland arbeiten, Länder vergleichen und das erworbene Wissen mit nach Hause nehmen.

Erasmus+ und Working Holiday in Germany sind weit mehr als nur ein akademischer, beruflicher oder touristischer Austausch. Die Programme sind zu einem vollwertigen Kanal für den Austausch von Humankapital geworden, das sich durch ein relativ hohes Bildungsniveau, Bewusstsein und Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit auszeichnet.

Beide Seiten haben ihre eigenen Interessen und Vorteile an der Fortsetzung der Zusammenarbeit in diesen Bereichen. Deutschland setzt einen Teil seiner Strategie zur Gewinnung motivierter und kulturell angepasster junger Menschen um, während Kasachstan die Möglichkeit hat, Fachkräfte mit internationaler Erfahrung und Ausrichtung auf europäische Berufsstandards auszubilden.

Die jungen Menschen bringen neue Erfahrungen, Fähigkeiten und in gewisser Weise auch eine neue Denkweise mit. Die Kommentare der Teilnehmer an akademischen und beruflichen Mobilitätsprogrammen bestätigen diese Aussage und sind Indikatoren für die tatsächliche Wirksamkeit der Austauschprogramme bei der Erreichung ihrer Ziele.

Ruslan Kazantsev